Небензя сообщил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в ЕС

У России есть подозрения, что экспорт украинского зерна идёт не нуждающимся странам, а в хранилища европейских государств, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что, согласно заявлениям западных политиков и СМИ, продукция вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю.

«У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идёт не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», — цитирует дипломата РИА Новости.

В МИД Румынии ранее сообщили, что вывезли с территории Украины 240 тыс. тонн зерна.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на вооружение.

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил Россию открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

В свою очередь, в Кремле напомнили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.