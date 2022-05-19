В МИД Румынии сообщили, что вывезли с территории Украины 240 тысяч тонн зерна

Румыния вывезла с территории Украины 240 тыс. т зерновых, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.

Об этом он заявил на организованной США конференции глав МИД по продовольственной безопасности.

«Мы продолжаем осуществлять дополнительные поставки, на данный момент вывезено 240 тыс. тонн украинских зерновых», — приводит его слова РИА Новости.

Ауреску уточнил, что в конце апреля в порт Констанца в Румынии впервые с начала спецоперации прибыла партия украинских зерновых.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на вооружение.

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил Россию открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

В свою очередь, в Кремле напомнили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.