В Турции заявили о работе с ООН по проходу украинских судов с зерном

Турция работает с ООН по вопросу безопасного прохода украинских судов с зерном, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Вместе с ООН мы работаем над обеспечением безопасного прохода украинских судов с зерном», — приводит ТАСС слова Чавушоглу на министерской конференции по продовольственной безопасности, организованной США.

Он отметил, что ведётся работа по формированию контактной группы, которая будет заниматься данными гуманитарными вопросами.

Ранее сообщалось, что канадское правительство готово помочь в организации вывоза зерна из украинских портов.