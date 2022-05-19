Глава ВПП ООН попросил Россию открыть порты на Украине для вывоза зерна

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил Россию открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

Об этом он заявил в ходе встречи глав МИД по продовольственной безопасности.

«Неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечёт голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию. Крайне важно, чтобы мы позволили открыть эти порты», — цитирует Бизли РИА Новости.

Он отметил, что текущая ситуация оказывает влияние на положение беднейших стран мира.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала о дискуссиях по вывозу украинского зерна через безопасные коридоры в Чёрном море.

В свою очередь, в Кремле напомнили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.