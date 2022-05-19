Глава ВПП ООН попросил Россию открыть порты на Украине для вывоза зерна

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Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил Россию открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

Об этом он заявил в ходе встречи глав МИД по продовольственной безопасности.

«Неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечёт голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию. Крайне важно, чтобы мы позволили открыть эти порты», — цитирует Бизли РИА Новости.

Он отметил, что текущая ситуация оказывает влияние на положение беднейших стран мира.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала о дискуссиях по вывозу украинского зерна через безопасные коридоры в Чёрном море.

В свою очередь, в Кремле напомнили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.

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