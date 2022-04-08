В ООН заявили о рекордных ценах на продовольствие в мире на фоне событий на Украине

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Мировые цены на базовые продовольственные товары достигли самого высокого уровня за всю историю в результате воздействия спецоперации на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел.
В ООН заявили о рекордных ценах на продовольствие в мире на фоне событий на Украине
  • globallookpress.com
  • © PhotoAlto/James Hardy

Об этом свидетельствует индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Как отмечает ТАСС, индекс цен на продовольствие ФАО в марте составил в среднем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда он уже достиг самого высокого уровня с момента его введения в 1990 году.

Ранее сообщалось, что мировая торговля зерном находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными ситуацией на Украине.

Глава Фермерского союза Германии Йоахим Руквид заявил, что цены на пшеницу в ФРГ уже значительно выросли с момента начала спецоперации России на Украине, высокий уровень цен будет сохранён.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Европе.

Он отметил, что падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины «вызовет (уже вызвало) рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара» и других товаров.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось из-за ошибок развитых стран.

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