Путин заявил об осложнении ситуации с продовольствием в мире из-за ошибок развитых стран

Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось из-за ошибок развитых стран. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Именно за последние два года», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всём мире.

Российский лидер подчеркнул, что «в последние недели ситуация только усугубляется».

Ранее сообщалось, что мировая торговля зерном находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными ситуацией на Украине.

Глава Фермерского союза Германии Йоахим Руквид заявил, что цены на пшеницу в ФРГ уже значительно выросли с момента начала спецоперации России на Украине, высокий уровень цен будет сохранён.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Европе.

Как отмечается, падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины вызовет рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара и других товаров.