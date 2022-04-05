Bloomberg: перебои с поставками из России и с Украины угрожают мировой торговле зерном

Мировая торговля зерном находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными ситуацией на Украине.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителей организаций и аналитиков.

«Около половины кукурузы, которую Украина должна была экспортировать в этом сезоне, становится всё труднее доставлять покупателям, что даёт представление о беспорядках, которые геополитическая ситуация вызвала в мировой торговле зерном», — говорится в сообщении.

Как отмечается, объём торговли зерном составляет около $120 млрд.

Согласно агентству, поставки с Украины и из России, на долю которых приходится около четверти мировой торговли зерном, усложняются, «вызывая опасения по поводу продовольственной безопасности».

Ранее глава Фермерского союза Германии Йоахим Руквид заявил, что цены на пшеницу в ФРГ уже значительно выросли с момента начала спецоперации России на Украине и высокий уровень цен будет сохранён.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Европе.

Как отмечается, падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины вызовет рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара и других товаров.