Дмитрий Медведев: Западная Украина может стать «желанным приобретением» для Польши
- РИА Новости
«O, sancta simplicitas! Повод для этого высказывания он выбрал более чем подходящий — День национальной Конституции. Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты», — написал Медведев в Telegram.
По его словам, Западная Украина «будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением» под завесой «красивых слов о вечном братстве».
«Впрочем, не стоит обольщаться и предаваться напрасным грёзам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно», — считает он.
Зампред Совбеза выразил мнение, что «фантомные боли былого величия», которые давно «мучают поляков», никуда не исчезли.
«Задача проста — вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши» — заключил он.
Медведев также предположил, что самим украинцам это «мнимое братство не принесёт ничего», кроме «окончательной утраты своей государственности».
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных от нескольких надёжных источников.
При этом в Польше отвергли заявления СВР.
Как отмечали в Кремле, для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы.