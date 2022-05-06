Дмитрий Медведев: Западная Украина может стать «желанным приобретением» для Польши

Украинские западные территории станут «желанным приобретением» для «алчущей возврата земель Польши», которая «провозгласила раздел Украины», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал недавнее выступление польского президента Анджея Дуды, который заявил, что между Польшей и Украиной «больше не будет границы».

«O, sancta simplicitas! Повод для этого высказывания он выбрал более чем подходящий — День национальной Конституции. Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, Западная Украина «будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением» под завесой «красивых слов о вечном братстве».

«Впрочем, не стоит обольщаться и предаваться напрасным грёзам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно», — считает он.

Зампред Совбеза выразил мнение, что «фантомные боли былого величия», которые давно «мучают поляков», никуда не исчезли.

«Задача проста — вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши» — заключил он.

Медведев также предположил, что самим украинцам это «мнимое братство не принесёт ничего», кроме «окончательной утраты своей государственности».

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных от нескольких надёжных источников.

При этом в Польше отвергли заявления СВР.

Как отмечали в Кремле, для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы.