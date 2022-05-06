В Кремле заявили, что из Польши могут исходить угрозы территориальной целостности Украины

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из Польши могут исходить угрозы для территориальной целостности Украины.
В Кремле заявили, что из Польши могут исходить угрозы территориальной целостности Украины
  • РИА Новости

Он напомнил, что из Польши идёт весьма враждебная риторика в отношении России в последние месяцы.

«И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы, — это тоже очевидные факты», — сказал Песков.

В Кремле напомнили о недавно сделанном заявлении главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина касательно планов Польши по отношению к Украине. 

«Это очевидные факты», — отметил он.

Ранее Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению Варшавой контроля над её «историческими владениями» на Украине.

Он подчеркнул, что первым этапом «воссоединения» Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные украинские области под предлогом их защиты от России.

В СВР позже сообщили, что заявление Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на западе Украины основано на разведданных от нескольких надёжных источников

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить