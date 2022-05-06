В Кремле заявили, что из Польши могут исходить угрозы территориальной целостности Украины
- РИА Новости
Он напомнил, что из Польши идёт весьма враждебная риторика в отношении России в последние месяцы.
«И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы, — это тоже очевидные факты», — сказал Песков.
В Кремле напомнили о недавно сделанном заявлении главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина касательно планов Польши по отношению к Украине.
«Это очевидные факты», — отметил он.
Ранее Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению Варшавой контроля над её «историческими владениями» на Украине.
Он подчеркнул, что первым этапом «воссоединения» Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные украинские области под предлогом их защиты от России.
В СВР позже сообщили, что заявление Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на западе Украины основано на разведданных от нескольких надёжных источников.