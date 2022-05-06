В Кремле заявили, что из Польши могут исходить угрозы территориальной целостности Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из Польши могут исходить угрозы для территориальной целостности Украины.

Он напомнил, что из Польши идёт весьма враждебная риторика в отношении России в последние месяцы.

«И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы, — это тоже очевидные факты», — сказал Песков.

В Кремле напомнили о недавно сделанном заявлении главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина касательно планов Польши по отношению к Украине.

«Это очевидные факты», — отметил он.

Ранее Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению Варшавой контроля над её «историческими владениями» на Украине.

Он подчеркнул, что первым этапом «воссоединения» Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные украинские области под предлогом их защиты от России.

В СВР позже сообщили, что заявление Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на западе Украины основано на разведданных от нескольких надёжных источников.