Захарова: договорённости Киева и Варшавы легализуют де-факто захват украинской территории

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев, утверждая особые права граждан Польши, легализует де-факто захват украинской территории.
Захарова: договорённости Киева и Варшавы легализуют де-факто захват украинской территории
  • © МИД России

Захарова заявила, что сам украинский президент, а не сепаратисты передаёт гражданам другой страны права на территорию Украины, не вводя их в украинское гражданство. 

«Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим её уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны», — написала Захарова в своём Telegram.

22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.

До этого директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных из нескольких надёжных источников.

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