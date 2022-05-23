Захарова: договорённости Киева и Варшавы легализуют де-факто захват украинской территории
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Захарова заявила, что сам украинский президент, а не сепаратисты передаёт гражданам другой страны права на территорию Украины, не вводя их в украинское гражданство.
«Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим её уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны», — написала Захарова в своём Telegram.
22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.
До этого директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных из нескольких надёжных источников.