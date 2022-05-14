«Квинтэссенция ненависти»: как в Польше, Прибалтике и на Украине активизировалась борьба с российской культурой
- Снос облитого краской монумента Красной армии в польском Седльце
- Legion-Media
- © Attila Husejnow / SOPA Images / Si
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным и неприемлемым заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сравнившего русский мир с «раковой опухолью».
«Это совершенно возмутительное заявление, оголтелое и неприемлемое. Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику и всё польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению», — сказал журналистам представитель Кремля.
«Нулевая толерантность»
Напомним, 10 мая на сайте британской газеты The Telegraph была опубликована статья Матеуша Моравецкого. В ней польский премьер назвал идеологию русского мира «эквивалентом коммунизма и нацизма XX века».
«Именно этой идеологией Россия обосновывает свои мнимые права и привилегии. Она же служит основой для истории об «особой исторической миссии» русского народа», — написал Моравецкий.
По мнению главы польского правительства, русский мир — «это раковая опухоль, не только поразившая большую часть российского общества, но и представляющая смертельную угрозу всей Европе».
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий
- AP
- © John Thys
С точки зрения Моравецкого, Запад должен не просто поддержать Украину в её «вооружённой борьбе с Россией», но и «полностью искоренить эту ужасающую новую идеологию».
В комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал Моравецкого «пропагандистом в худшем смысле этого слова». По мнению эксперта, риторика польского премьера близка к стилистике выражений, которые применял Йозеф Геббельс — министр пропаганды и президент имперской палаты культуры нацистской Германии.
«Сравнение русского мира с раковой опухолью показывает интеллектуальную нищету Моравецкого. Такие примитивные метафоры свидетельствуют о том, что он не способен адекватно излагать свои мысли и может лишь прибегать к заезженному способу генерирования внешнего врага для населения», — считает Оленченко.
Статья Моравецкого в The Telegraph — не первый случай демонстрации ненависти в отношении России и русского народа со стороны представителей польского политического руководства с начала спецоперации ВС РФ.
В начале апреля польский вице-премьер, глава Минкультуры Пётр Глиньский, признав факт больших достижений деятелей искусства, музыки и литературы России, тем не менее заявил, что российская культура «должна исчезнуть из общественного пространства» в связи с событиями на Украине.
«Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», — заявил Глиньский журналистам после заседания Совета ЕС по вопросам образования, молодёжи, культуры и спорта в Люксембурге.
В беседе с RT доцент МГУ политолог Борис Межуев расценил слова Глиньского как стремление Польши превратиться в «ключевого оператора антироссийской политики», в том числе в сфере культуры. Варшава, по мнению эксперта, пытается добиться «режима нулевой толерантности по отношению» к русскому миру и России.
«Современная Польша ревностно относится к достижениям в области высокой культуры, которые есть у нашей страны. Она хотела бы потеснить русскую классическую культуру. В этом и в других своих антироссийских действиях Варшава видит способ стать квазиимперией, утвердить статус форпоста антироссийской политики в культуре, обороне и общественной жизни», — отметил Межуев.
«Наследники идей нацизма»
Ещё одним проявлением возросшей в Польше ненависти к России эксперты назвали новую волну сноса памятников Красной армии, которая началась этой весной. В середине апреля польский Институт национальной памяти составил список из 60 монументов, подлежащих демонтажу.
Почти сразу после этого власти демонтировали три мемориала, которые располагались в Великопольском и Нижнесилезском воеводствах.
Ранее в Варшаве на крупнейшем в Польше мемориальном кладбище, где покоятся останки более 21 тыс. солдат 1-го Белорусского фронта, неизвестные осквернили постамент памятника, оставив на нём надписи красной краской.
- Облитая красной краской статуя красноармейца в Польше
- Legion-Media
- © Attila Husejnow / SOPA Images / Si
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование данного акта вандализма.
Ликвидацию памятников Красной армии руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий обосновывает необходимостью удалить из общественного пространства Польши «все имена и символы, которые всё ещё поминают людей, организации, события или даты, символизирующие коммунизм».
Как полагают эксперты, новая страница войны с мемориалами советским воинам в Польше и всплеск русофобии во многом «вдохновили» на аналогичные кощунственные действия власти и националистические движения прибалтийских стран и Украины.
Так, выступая 11 мая перед депутатами эстонского парламента, премьер-министр страны Кая Каллас заявила о необходимости продолжить снос монументов Красной армии.
«Следует разработать план по устранению этих памятников — и сделать это необходимо с учётом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть», — сказала глава эстонского правительства.
Ранее, в середине апреля, на Военном кладбище в Таллине неизвестные повредили знаменитую статую Бронзового солдата. Несмотря на это, 8 и 9 мая Бронзовый солдат буквально утопал в цветах.
А незадолго до Дня Победы на памятнике красноармейцам в городе Тарту вандалы нарисовали свастику и исписали памятник нецензурными словами.
Акты вандализма по отношению к памятникам советским воинам происходят и в Литве. В апреле варвары осквернили несколько мемориалов советским воинам в Паланге и на кладбище военнопленных красноармейцев в Каунасе. Нападению подвергся памятник бойцам 16-й Литовской дивизии РККА, расположенный в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй.
В свою очередь, Рижская дума проголосовала 13 мая за демонтаж памятника освободителям, расположенного в столице республики. Стоит отметить, что 9 мая к монументу пришло огромное количество местных жителей, но цветы, которые они принесли к подножию монумента, муниципальные службы убрали трактором.
- Дети возлагают цветы к мемориалу освободителям в Риге
- РИА Новости
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Рига угождает местным националистам, которые стремятся легализовать снос памятников Красной армии.
«Главная жертва уже определена. Это памятник воинам советской армии — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, самый известный мемориал в Латвии и во всей Прибалтике. Ежегодно 9 мая сюда приходят сотни тысяч жителей столицы, чтобы отдать почести героям-освободителям», — цитирует Захарову пресс-служба Министерства иностранных дел России.
Официальный представитель МИД РФ назвала «кощунством и глумлением» вывоз цветов, возложенных к памятнику освободителям Риги.
«Уже следующим утром тысячи рижан дали достойный ответ этой трусливой акции наследников идей нацизма — снова принесли цветы к монументу и уложили ими всю площадь перед памятником, зажгли свечи и пели песни Победы», — сказала Захарова.
По мнению представителя МИД РФ, затеянная латвийскими властями «вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе».
Волна осквернений и демонтажа памятников Великой Отечественной войны не обошла стороной и Украину.
В середине апреля в Харькове националисты вновь снесли памятник маршалу Георгию Жукову. Первый раз этот монумент подвергся нападению радикалов в июне 2019 года — тогда представители ультраправых организаций сбросили с постамента бюст советского полководца. Власти города восстановили монумент, но националисты продолжили с ним бороться, постоянно обливая его краской.
А горсовет Червонограда Львовской области незадолго до Дня Победы принял решение о ликвидации мемориала «Вечный огонь» — монумента, установленного на месте боя красноармейцев с нацистскими оккупантами, и памятного знака Герою Советского Союза Алексею Лопатину.
Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что ненависть к памятникам Великой Отечественной войны в Польше, Прибалтике и на Украине отчётливо демонстрирует русофобскую природу этих государств. В комментарии RT политолог подчеркнул, что идеология этих восточноевропейских стран во многом построена на противопоставлении и борьбе со всем, что связано с Россией.
«Польша издавна не мыслит себя вне русофобского контекста. С Прибалтикой и Украиной несколько иная история: после распада СССР они выстраивали свою идентичность на подавлении тех русских, что там остались, выкорчёвывании объединяющего советского прошлого и русской культуры. Ненависть к России превратилась в основу их государственности, что стало особенно свойственно современной Украине», — подытожил Неменский.
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