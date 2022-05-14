«Квинтэссенция ненависти»: как в Польше, Прибалтике и на Украине активизировалась борьба с российской культурой

В Кремле назвали неприемлемым заявление польского премьера Матеуша Моравецкого, сравнившего русский мир с «раковой опухолью». Ранее с русофобскими высказываниями в адрес страны и народа выступил министр культуры Польши Пётр Глиньский. По мнению польского чиновника, российская культура «должна исчезнуть из общественного пространства» в связи с событиями на Украине. Наряду с этим в Польше началась волна сноса памятников Красной армии. Как полагают эксперты, пример Варшавы во многом «вдохновил» на проведение кощунственных акций власти и националистов Прибалтики и Украины — в этих странах вновь активизировался вандализм по отношению к монументам советским воинам-освободителям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным и неприемлемым заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сравнившего русский мир с «раковой опухолью».

«Это совершенно возмутительное заявление, оголтелое и неприемлемое. Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику и всё польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению», — сказал журналистам представитель Кремля.

«Нулевая толерантность»

Напомним, 10 мая на сайте британской газеты The Telegraph была опубликована статья Матеуша Моравецкого. В ней польский премьер назвал идеологию русского мира «эквивалентом коммунизма и нацизма XX века».

«Именно этой идеологией Россия обосновывает свои мнимые права и привилегии. Она же служит основой для истории об «особой исторической миссии» русского народа», — написал Моравецкий.

По мнению главы польского правительства, русский мир — «это раковая опухоль, не только поразившая большую часть российского общества, но и представляющая смертельную угрозу всей Европе».

Премьер Польши Матеуш Моравецкий

AP

© John Thys

С точки зрения Моравецкого, Запад должен не просто поддержать Украину в её «вооружённой борьбе с Россией», но и «полностью искоренить эту ужасающую новую идеологию».

В комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал Моравецкого «пропагандистом в худшем смысле этого слова». По мнению эксперта, риторика польского премьера близка к стилистике выражений, которые применял Йозеф Геббельс — министр пропаганды и президент имперской палаты культуры нацистской Германии.

«Сравнение русского мира с раковой опухолью показывает интеллектуальную нищету Моравецкого. Такие примитивные метафоры свидетельствуют о том, что он не способен адекватно излагать свои мысли и может лишь прибегать к заезженному способу генерирования внешнего врага для населения», — считает Оленченко.

Статья Моравецкого в The Telegraph — не первый случай демонстрации ненависти в отношении России и русского народа со стороны представителей польского политического руководства с начала спецоперации ВС РФ.

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В начале апреля польский вице-премьер, глава Минкультуры Пётр Глиньский, признав факт больших достижений деятелей искусства, музыки и литературы России, тем не менее заявил, что российская культура «должна исчезнуть из общественного пространства» в связи с событиями на Украине.

«Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», — заявил Глиньский журналистам после заседания Совета ЕС по вопросам образования, молодёжи, культуры и спорта в Люксембурге.

В беседе с RT доцент МГУ политолог Борис Межуев расценил слова Глиньского как стремление Польши превратиться в «ключевого оператора антироссийской политики», в том числе в сфере культуры. Варшава, по мнению эксперта, пытается добиться «режима нулевой толерантности по отношению» к русскому миру и России.

«Современная Польша ревностно относится к достижениям в области высокой культуры, которые есть у нашей страны. Она хотела бы потеснить русскую классическую культуру. В этом и в других своих антироссийских действиях Варшава видит способ стать квазиимперией, утвердить статус форпоста антироссийской политики в культуре, обороне и общественной жизни», — отметил Межуев.

«Наследники идей нацизма»

Ещё одним проявлением возросшей в Польше ненависти к России эксперты назвали новую волну сноса памятников Красной армии, которая началась этой весной. В середине апреля польский Институт национальной памяти составил список из 60 монументов, подлежащих демонтажу.

Почти сразу после этого власти демонтировали три мемориала, которые располагались в Великопольском и Нижнесилезском воеводствах.

Ранее в Варшаве на крупнейшем в Польше мемориальном кладбище, где покоятся останки более 21 тыс. солдат 1-го Белорусского фронта, неизвестные осквернили постамент памятника, оставив на нём надписи красной краской.

Облитая красной краской статуя красноармейца в Польше

Legion-Media

© Attila Husejnow / SOPA Images / Si

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование данного акта вандализма.

Ликвидацию памятников Красной армии руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий обосновывает необходимостью удалить из общественного пространства Польши «все имена и символы, которые всё ещё поминают людей, организации, события или даты, символизирующие коммунизм».

Как полагают эксперты, новая страница войны с мемориалами советским воинам в Польше и всплеск русофобии во многом «вдохновили» на аналогичные кощунственные действия власти и националистические движения прибалтийских стран и Украины.

Так, выступая 11 мая перед депутатами эстонского парламента, премьер-министр страны Кая Каллас заявила о необходимости продолжить снос монументов Красной армии.

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«Следует разработать план по устранению этих памятников — и сделать это необходимо с учётом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть», — сказала глава эстонского правительства.

Ранее, в середине апреля, на Военном кладбище в Таллине неизвестные повредили знаменитую статую Бронзового солдата. Несмотря на это, 8 и 9 мая Бронзовый солдат буквально утопал в цветах.

А незадолго до Дня Победы на памятнике красноармейцам в городе Тарту вандалы нарисовали свастику и исписали памятник нецензурными словами.

Акты вандализма по отношению к памятникам советским воинам происходят и в Литве. В апреле варвары осквернили несколько мемориалов советским воинам в Паланге и на кладбище военнопленных красноармейцев в Каунасе. Нападению подвергся памятник бойцам 16-й Литовской дивизии РККА, расположенный в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй.

В свою очередь, Рижская дума проголосовала 13 мая за демонтаж памятника освободителям, расположенного в столице республики. Стоит отметить, что 9 мая к монументу пришло огромное количество местных жителей, но цветы, которые они принесли к подножию монумента, муниципальные службы убрали трактором.

Дети возлагают цветы к мемориалу освободителям в Риге

РИА Новости

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Рига угождает местным националистам, которые стремятся легализовать снос памятников Красной армии.

«Главная жертва уже определена. Это памятник воинам советской армии — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, самый известный мемориал в Латвии и во всей Прибалтике. Ежегодно 9 мая сюда приходят сотни тысяч жителей столицы, чтобы отдать почести героям-освободителям», — цитирует Захарову пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Официальный представитель МИД РФ назвала «кощунством и глумлением» вывоз цветов, возложенных к памятнику освободителям Риги.

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«Уже следующим утром тысячи рижан дали достойный ответ этой трусливой акции наследников идей нацизма — снова принесли цветы к монументу и уложили ими всю площадь перед памятником, зажгли свечи и пели песни Победы», — сказала Захарова.

По мнению представителя МИД РФ, затеянная латвийскими властями «вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе».

Волна осквернений и демонтажа памятников Великой Отечественной войны не обошла стороной и Украину.

В середине апреля в Харькове националисты вновь снесли памятник маршалу Георгию Жукову. Первый раз этот монумент подвергся нападению радикалов в июне 2019 года — тогда представители ультраправых организаций сбросили с постамента бюст советского полководца. Власти города восстановили монумент, но националисты продолжили с ним бороться, постоянно обливая его краской.

А горсовет Червонограда Львовской области незадолго до Дня Победы принял решение о ликвидации мемориала «Вечный огонь» — монумента, установленного на месте боя красноармейцев с нацистскими оккупантами, и памятного знака Герою Советского Союза Алексею Лопатину.

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что ненависть к памятникам Великой Отечественной войны в Польше, Прибалтике и на Украине отчётливо демонстрирует русофобскую природу этих государств. В комментарии RT политолог подчеркнул, что идеология этих восточноевропейских стран во многом построена на противопоставлении и борьбе со всем, что связано с Россией.

«Польша издавна не мыслит себя вне русофобского контекста. С Прибалтикой и Украиной несколько иная история: после распада СССР они выстраивали свою идентичность на подавлении тех русских, что там остались, выкорчёвывании объединяющего советского прошлого и русской культуры. Ненависть к России превратилась в основу их государственности, что стало особенно свойственно современной Украине», — подытожил Неменский.