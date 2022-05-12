«Часть моды, в том числе политической»: как на Западе культивируются русофобия и притеснение русскоговорящих

США захлестнула волна русофобии, и это приобрело наихудшие формы «охоты на ведьм» времён маккартизма, заявил в своей статье для Newsweek посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, небывалая по размаху кампания по «отмене всего русского» проходит «под аккомпанемент бездоказательных и огульных обвинений» в адрес России с целью закрепить за ней образ «изгоя». Антонов отметил, что проявления русофобии наблюдаются в американском бизнесе, на бытовом уровне, а также по отношению к российским деятелям культуры, русским классикам, в научно-образовательном сотрудничестве, спорте и других сферах. С точки зрения аналитиков, нетерпимость ко всему русскому — это часть западной политики по сдерживанию РФ. Эксперты констатируют, что русофобия, которая культивируется властями Соединённых Штатов и ряда европейских стран, уже стала частью «политической моды».

США захлестнула волна русофобии, которую раздувают СМИ с подачи правящих кругов. Всё это приобрело наихудшие формы «охоты на ведьм» времён маккартизма, отметил в своей статье для издания Newsweek посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

«Небывалая по размаху кампания по «отмене всего русского» проходит под аккомпанемент бездоказательных и огульных обвинений в адрес России с целью закрепить за ней образ «изгоя». Под страхом санкций и общественного порицания американские предприниматели вынуждены уходить из нашей страны, отказываясь от выгодных проектов и теряя прибыль», — написал Антонов.

По его словам, в США русофобия проявляется и в отношении российских деятелей культуры, «от которых ждут осуждения политики своей страны».

«В противном случае им грозят забвением, как это произошло с маэстро В.А. Гергиевым, пианистом Д.Л. Мацуевым, чьи концерты в США отменены. Бойкот объявлен русским классикам. Из афиш вымарываются имена величайших композиторов: П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича, С.В. Рахманинова», — пишет Антонов.

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Он напомнил, что в Нью-Йорке отменили ежегодные литературные вечера, посвящённые творчеству Александра Пушкина. Дипломат предположил, что «антироссийское помешательство», по всей видимости, скоро дойдёт и до патриотической песни God Bless America, которую написал выходец из России Ирвинг Берлин.

Как отметил Антонов, жертвой русофобской истерии стало и научно-образовательное сотрудничество России и США.

«Наши исследовательские центры, университеты и учёные отстраняются от американских проектов. Компания по лицензированию иностранных докторов ECFMG отказалась выдавать россиянам сертификаты. Всемирная сеть онкологов Onco Alert исключила из своего состава нашу страну по инициативе профильных ассоциаций США», — заявил российский посол.

Кроме того, Вашингтон добивается отстранения российских спортсменов от международных соревнований, а также устраивает гонения на активистов русскоязычной диаспоры, констатировал Антонов. Он напомнил, что под прицел попал Координационный совет российских соотечественников, члены которого подвергаются допросам и обыскам. Руководителю этой организации и вовсе предъявили обвинения в незаконной работе в качестве иностранного агента, отметил дипломат.

«Тем самым русофобия оформляется законодательно и юридически», — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что для русофобии в США не стала исключением и историческая память: Вашингтон отказал посольству РФ в проведении ежегодной церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище, посвящённой исторической встрече советских и американских войск на Эльбе.

«Этот шаг оскорбителен не только для ветеранов России и США, сражавшихся против нацизма, но и всех, кто помнит великий подвиг», — считает Антонов.

Он также констатировал, что в Соединённых Штатах русофобия распространяется и на бытовом уровне. В частности, рестораны и кафе русской кухни, магазины, центры по изучению русской культуры и даже православные кладбища подвергаются вандализму, а власти некоторых штатов предлагают ввести запрет на продажу российских товаров. Кроме того, русскоязычных граждан притесняют на рабочих местах, а некоторых из них вынуждают уволиться, рассказал Антонов.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

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«Такие действия не только противоречат основополагающим международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности», — утверждает дипломат.

C точки зрения Антонова, самое удивительное то, что ксенофобия происходит в стране иммигрантов, которая провозгласила себя «моральным компасом» для всего мира.

«Куда смотрят местные правозащитники, которые так внимательно следят за ситуацией с правами человека в других государствах? Даже во времена холодной войны наши страны не прекращали культурные, образовательные и научные контакты. Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в «отмену России», граничащую с идеями расового превосходства», — подчеркнул посол.

Западный мейнстрим

Стоит отметить, что волна русофобских настроений наблюдается не только в США, но и на Западе в целом.

Так, по данным газеты Der Tagesspiegel, в Берлине расследуются более 200 дел, связанных с преступлениями против русскоязычных. Речь идёт, в частности, об оскорблениях, угрозах, порче имущества, в отдельных случаях — о насильственных действиях, пишет издание.

Немецкие деятели культуры написали открытое письмо правительству ФРГ и президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру, в котором потребовали прекратить «разжигание этнической ненависти к русским, всему русскому и тем, кто поддерживает с Россией контакт», сообщает газета Junge Welt. В документе говорится о «шокирующем усилении дискриминации и дискредитации русскоязычных граждан».

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Наблюдается усиление русофобских настроений и в Польше. Например, в присутствии чиновников и представителей местных властей там демонтировали монумент, воздвигнутый в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев. Кроме того, 9 мая в Варшаве на посла России Сергея Андреева напали, облив красной жидкостью, при попытке возложить венок на кладбище советских воинов. МИД России выразил решительный протест из-за инцидента, который произошёл, как отметили в ведомстве, при полном бездействии польской полиции и потакании Варшавы «по сути дела, неонацистским молодчикам».

Ранее в Европе, в частности в Литве, Эстонии, Болгарии, Словакии, Германии, вандалы осквернили памятники советским воинам.

Наблюдается и травля русскоязычных детей в школах на Западе — в частности, в Ирландии, Новой Зеландии и Норвегии.

На волне западной русофобии пострадали и православные храмы: была разграблена церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде, на часовне в центре Рейкьявика нарисовали две свастики, а русскую церковь в Новой Зеландии облили краской.

«Культивируется властями»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что русофобия на Западе «стала мейнстримом буквально по щелчку», хотя такие настроения наблюдались там и ранее.

«Нетерпимость и откровенная агрессия ко всему русскому — часть политики сдерживания РФ, которую довольно давно проводят Соединённые Штаты и другие западные страны. Всё это возводит демонизацию России в абсолют», — сказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его мнению, элементом этой стратегии стало и переписывание исторического прошлого, напрямую связанного с Россией.

«Это тоже одно из проявлений русофобии, попытки нивелировать роль СССР во Второй мировой войне, пересмотреть её итоги. Показать, что главным победителем были якобы США, а Советский Союз вообще можно вычеркнуть из контекста», — пояснил аналитик.

Блохин также обратил внимание на то, что западные правозащитники в целом не обращают внимания на притеснение русских и россиян, поскольку русофобские настроения стали «одобряемым мейнстримом».

Флаг России

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«Когда правозащитная тематика соответствовала интересам Запада для вторжения в другие государства, например в Ирак или Ливию, или была нужна для давления на другие страны, США и Европа использовали её. А сейчас необходимость в этом отпала, и там закрыли глаза на притеснение всего русского. Это политика двойных стандартов», — уверен эксперт.

Схожего мнения придерживается и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Он подчёркивает, что концепция прав человека в странах Запада «очень избирательна».

«Когда речь идёт о своих союзниках, то их права — это права человека, а когда об оппонентах, то они как бы и не люди, а значит, и прав у них нет», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Межевич также называет притеснение россиян и русскоговорящих в США и на Западе «сползанием к неофашизму».

«Именно так можно охарактеризовать то, что сейчас происходит в американском и западном обществе в целом. Запад и США стремятся «отменить» всё русское, для них уже не осталось ничего святого. Русофобия на сегодня там — часть моды, в том числе и политической. Быть русофобом почётно, это культивируется властями. Отсюда и такая реакция на всех уровнях», — констатировал аналитик.

В то же время он спрогнозировал, что «русофобский накал» будет ослабевать.

«Эта вакханалия имеет все шансы закончиться, когда западные страны сосредоточатся на своих делах, на наведении порядка у себя. Россию, конечно, там не полюбят, но будут относиться к ней со спокойным уважением, чтобы возобновить взаимовыгодные контакты», — заключил эксперт.