The Times: в Ирландии русскоговорящие дети подвергаются травле в школах

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Председатель совета российских соотечественников в Ирландии Фёдор Смирнов заявил, что после начала спецоперации России на Украине русскоговорящие дети в местных школах подвергаются травле.

«Они (одноклассники. — RT)… называют их русскими фашистами — это просто травля. Это русофобия», — заявил Смирнов в интервью газете Times.

Как отмечается, именно русскоговорящих детей учителя просят помочь переводить речь украинских беженцев, когда те начинают учёбу в Ирландии.

«Многие (русскоговорящие дети. — RT) даже не являются русскими — они литовцы, латыши или кто-либо ещё», — уточнил Смирнов.

По словам одной из матерей, её сына, латыша, в школе несколько раз обозвали нацистом.

Ранее сообщалось, что в Берлине ведётся расследование более чем 200 дел в связи с преступлениями против русскоязычных.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.

По её словам, в текущей ситуации «из людей за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери».

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