The Times: в Ирландии русскоговорящие дети подвергаются травле в школах
«Они (одноклассники. — RT)… называют их русскими фашистами — это просто травля. Это русофобия», — заявил Смирнов в интервью газете Times.
Как отмечается, именно русскоговорящих детей учителя просят помочь переводить речь украинских беженцев, когда те начинают учёбу в Ирландии.
«Многие (русскоговорящие дети. — RT) даже не являются русскими — они литовцы, латыши или кто-либо ещё», — уточнил Смирнов.
По словам одной из матерей, её сына, латыша, в школе несколько раз обозвали нацистом.
Ранее сообщалось, что в Берлине ведётся расследование более чем 200 дел в связи с преступлениями против русскоязычных.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.
По её словам, в текущей ситуации «из людей за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери».