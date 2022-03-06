Захарова: во многих странах мира ведётся настоящая травля русских

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Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: во многих странах мира ведётся настоящая травля русских
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«То, что сейчас делается даже не в отношении дипломатов, а просто граждан нашей страны, этнических русских, — это настоящая травля, которая распространятся уже даже без какой-либо политической подоплёки по очень многим странам мира», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, в текущей ситуации «из людей за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери».

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни.

Официальный представитель управления верховного комиссара по правам человека ООН Элизабет Тросселл призвала прекратить нападки на россиян, проживающих за рубежом, из-за ситуации на Украине.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.

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