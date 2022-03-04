Глава МВД Фезер выступила против дискриминации россиян в Германии

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни.

«Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка», — цитирует РИА Новости сообщение министра.

Фезер добавила, что власти будут защищать граждан как российского, так и украинского происхождения.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала прекратить нападки на находящихся в стране россиян и белорусов в связи с ситуацией вокруг Украины.

Официальный представитель управления верховного комиссара по правам человека ООН Элизабет Тросселл призвала прекратить нападки на россиян, проживающих за рубежом, из-за ситуации на Украине.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.