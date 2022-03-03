Глава МИД ФРГ Бербок призвала прекратить нападки на россиян и белорусов в Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала прекратить нападки на находящихся в стране россиян и белорусов в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования», — написала она в Twitter.

Бербок добавила, что жители Германии держатся вместе, они «сильнее ненависти».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны стран Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.