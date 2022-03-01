В УВКПЧ ООН призвали прекратить нападки на проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Элизабет Тросселл призвала прекратить нападки на россиян, проживающих за рубежом, из-за ситуации на Украине.

Она подчеркнула, что никто не должен подвергаться нападкам из-за своей национальности.

«То, что сейчас происходит на Украине, ставит под удар бесчисленное количество мирных граждан... Некоторые люди начинают несправедливо резко осуждать и третировать людей, подвергать их дискриминации. И мы жёстко выступаем против этого и призываем остановиться», — цитирует Тросселл РИА Новости.

Официальный представитель организации призвала власти стран, где происходят подобные случаи, приложить усилия для того, чтобы люди не подвергались травле по национальному признаку.

Посол России в Рейкьявике Михаил Носков ранее сообщил о нападении на российское консульство в Исландии.

Нарушителя задержали и отвезли в полицию. По словам Носкова, в адрес дипломатов постоянно поступают оскорбления и угрозы на электронную почту и по телефону.

До этого в МИД России предъявили протест послу Канады в Москве Элисон Леклер на фоне акций у российских дипучреждений в Оттаве, Монреале и Торонто.