В УВКПЧ ООН призвали прекратить нападки на проживающих за рубежом россиян

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Официальный представитель управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Элизабет Тросселл призвала прекратить нападки на россиян, проживающих за рубежом, из-за ситуации на Украине.
В УВКПЧ ООН призвали прекратить нападки на проживающих за рубежом россиян
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Она подчеркнула, что никто не должен подвергаться нападкам из-за своей национальности.

«То, что сейчас происходит на Украине, ставит под удар бесчисленное количество мирных граждан... Некоторые люди начинают несправедливо резко осуждать и третировать людей, подвергать их дискриминации. И мы жёстко выступаем против этого и призываем остановиться», — цитирует Тросселл РИА Новости.

Официальный представитель организации призвала власти стран, где происходят подобные случаи, приложить усилия для того, чтобы люди не подвергались травле по национальному признаку.

Посол России в Рейкьявике Михаил Носков ранее сообщил о нападении на российское консульство в Исландии.

Нарушителя задержали и отвезли в полицию. По словам Носкова, в адрес дипломатов постоянно поступают оскорбления и угрозы на электронную почту и по телефону.

До этого в МИД России предъявили протест послу Канады в Москве Элисон Леклер на фоне акций у российских дипучреждений в Оттаве, Монреале и Торонто.

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