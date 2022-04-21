Der Tagesspiegel: в Берлине расследуют более 200 дел по преступлениям против русскоязычных

В Берлине ведётся расследование более чем 200 дел в связи с преступлениями против русскоязычных.

Об этом пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.

Как уточняется, в столице ФРГ за период с 24 февраля в общей сложности расследуется 206 подобных случаев.

По информации издания, речь идёт об оскорблениях, угрозах, порче имущества, в отдельных случаях — о насильственных действиях.

Ранее директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.

По её словам, в текущей ситуации «из людей за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери».