Der Tagesspiegel: в Берлине расследуют более 200 дел по преступлениям против русскоязычных
Об этом пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.
Как уточняется, в столице ФРГ за период с 24 февраля в общей сложности расследуется 206 подобных случаев.
По информации издания, речь идёт об оскорблениях, угрозах, порче имущества, в отдельных случаях — о насильственных действиях.
Ранее директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.
По её словам, в текущей ситуации «из людей за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери».