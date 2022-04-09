«Нравственная деградация»: как в Европе на волне русофобии оскверняют памятники советским воинам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства осквернения в литовском городе Мариямполе памятника советским воинам, освобождавшим Прибалтику от фашистов. В СК подчеркнули, что эти действия «направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти». Ранее мемориалы красноармейцам были осквернены в Словакии, Болгарии, Эстонии, Польше и Германии. Аналитики связывают это с антироссийским курсом ряда стран ЕС, а также многократно возросшим уровнем русофобии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства осквернения памятника в литовском городе Мариямполе советским воинам, освобождавшим Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков.

«По имеющимся сведениям, памятник, где захоронены советские солдаты Великой Отечественной войны, подвергся акции вандализма. Он был залит зелёной краской и жидкостью тёмного цвета. Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Кроме того, Бастрыкин поручил следователям «дать процессуальную оценку содеянному», установить всех причастных к этому лиц, чтобы впоследствии привлечь их к уголовной ответственности.

Также по теме «Реваншистские рестрикции»: как власти Латвии пытаются запретить празднование Дня Победы Парламент Латвии запретил публичные мероприятия, пропагандирующие нацизм и коммунизм, а также акции на расстоянии менее 200 м от...

Ранее, 7 апреля, глава СК в рамках уголовного дела также распорядился выяснить обстоятельства осквернения памятников советским воинам-освободителям в Болгарии и Эстонии и установить личности вандалов.

«Как стало известно, в городе Добрич на северо-востоке Республики Болгария осквернён памятник советским воинам-освободителям. По свидетельствам очевидцев, группа молодых людей облила монумент краской, после чего сделала на нём надписи непристойного содержания. Кроме того, в парке Раху в городе Тапа (Эстонская Республика) злоумышленники осквернили памятник на братской могиле советского воинского захоронения», — отмечается в сообщении СК.

На следующий день российская сторона потребовала от болгарских правоохранителей расследовать инцидент с мемориалом и наказать виновных, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По её словам, в Москве возмущены «новым актом вандализма».

«Преступники осквернили памятник-захоронение в городе Добрич, где упокоились около пятидесяти красноармейцев, отдавших свои жизни ради освобождения Европы от нацизма. Безусловно, вина за очередную безобразную выходку лежит на её непосредственных исполнителях — лишённых совести и не имеющих представления ни об истории, ни о том, что прямо сейчас происходит в Европе», — говорится в сообщении Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Пресс-служба МИД РФ

По её словам, это «злодеяние вписывается в мейнстрим русофобии», которая культивируется властями стран НАТО и ЕС.

«(Они. — RT) силятся разрушить дружеские чувства и взаимную симпатию, связывающие российский и болгарский народы. Убеждены, этот замысел обречён на провал. Знаем, что в Болгарии у нас остаётся много друзей, которые бережно хранят наши общие традиции и не поддаются бессовестной пропаганде», — заявила Захарова.

«Антироссийский настрой»

Эксперты связывают участившиеся в последние годы случаи осквернения памятников советским воинам в Европе с антироссийским курсом многих стран ЕС и, как следствие, многократно возросшим уровнем русофобии, что стало нередко выливаться в «преступления против исторической памяти».

«Например, в Литве власти намеренно не обеспечивают надлежащим образом безопасную обстановку вокруг памятников советским воинам, а также провоцируют агрессию и русофобию в стране, раздувая антироссийскую пропаганду. Аналогичным курсом следуют и другие страны Европы», — отметил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

В свою очередь, доцент МГУ, политолог Борис Межуев считает, что Прибалтика «всё увереннее становится центром русофобии» ЕС.

Также по теме «Извлечь максимум дивидендов»: почему в Литве снова заговорили о транспортной блокаде Калининграда Решение о возможной остановке транзита в Калининградскую область должны принять в ЕС. Об этом заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте....

«Причём в Литве антироссийский настрой принимает наиболее вызывающие формы, в том числе в виде непосредственного удара по памяти о советских воинах», — отметил он в разговоре с RT.

Напомним, что мемориалы советским воинам были осквернены ещё в ряде европейских стран за последние несколько недель.

В частности, 15 марта председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по факту вандализма в отношении центрального мемориала советским воинам «Славин» в столице Словакии, где покоятся 6845 красноармейцев: злоумышленники облили его синей и жёлтой краской.

Позже, 24 марта, Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с демонтажем памятника советским солдатам-освободителям в Польше.

«По имеющимся данным, в населённом пункте Хжовице на юго-западе Польши в присутствии чиновников и представителей местных властей был демонтирован монумент, воздвигнутый в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта, останки которых были позже эксгумированы и перенесены на военное кладбище», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Следственный комитет России

globallookpress.com

© Zamir Usmanov

После этого 3 апреля председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения в Польше мемориала, установленного в память о советских и польских танкистах.

«По имеющимся данным, в Гданьске Республики Польши неустановленные лица обматывали чёрной плёнкой памятник советским и польским танкистам, освобождавшим Польшу от нацистов», — заявили в комитете.

Через несколько дней, 7 апреля, председатель СК РФ поручил расследовать и осквернение мемориала советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине. Монумент, установленный в честь павших красноармейцев в битве за город в 1945 году, неизвестные облили красной краской и написали на нём антироссийские лозунги.

«Моральный долг России»

Как отмечает Владимир Оленченко, добиться раскрытия подобных преступлений в Прибалтике, Польше и других странах Европы — «моральный долг РФ».

«И российская сторона с честью его выполняет, защищает в данном случае память тех, кто освобождал от фашизма многие страны Европы и Прибалтику. Оскорбительные инциденты с такого рода объектами свидетельствуют о нравственной деградации в государствах ЕС. Те, кто оскверняет памятники советским воинам в Европе, тяготеют, по всей видимости, к национал-фашизму», — рассуждает аналитик.

При этом Оленченко констатировал, что в Европе постоянно усиливается русофобия, которая ещё более активно выражается в борьбе с советским наследием.

«Причём отвергается не только всё советское, но и русская культура. Это свидетельствует о каком-то мракобесии и носит характер немотивированной агрессии. За эти всплески во многом ответственны и нынешние руководители Евросоюза и НАТО, проводящие антироссийский курс», — уверен аналитик.

Борис Межуев, в свою очередь, обращает внимание на то, что случаи осквернения памятников советским воинам происходят в последнее время преимущественно в тех странах, которые хотят «радикально пересмотреть историю, оправдать своё поведение во время Второй мировой войны».

«Прошли десятилетия со времён распада СССР. Прибалтийские страны по-прежнему продолжают провоцировать Россию, испытывая к ней неприязнь. То же самое происходит и в Польше. Сейчас все эти русофобские процессы обострились в связи с событиями на Украине», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что на фоне происходящих в мире изменений антироссийские настроения всё более часто проявляются и в других странах Европы.