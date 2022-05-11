В МИД сообщили, что Россия ждёт официальных извинений от Польши из-за инцидента с послом

Россия ждёт от Польши официальных извинений из-за инцидента с нападением на российского посла в Варшаве. Об этом сообщил российский МИД вызванному послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому.

«К. Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что решение о дальнейших мерах будет зависеть от реакции Варшавы на требования Москвы.

Ранее стало известно, что послы США и Польши Джон Салливан и Кшиштоф Краевский прибыли в МИД России.

9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Сам дипломат позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.