В МИД сообщили, что Россия ждёт официальных извинений от Польши из-за инцидента с послом
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«К. Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — говорится в заявлении.
В МИД добавили, что решение о дальнейших мерах будет зависеть от реакции Варшавы на требования Москвы.
Ранее стало известно, что послы США и Польши Джон Салливан и Кшиштоф Краевский прибыли в МИД России.
9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Сам дипломат позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.