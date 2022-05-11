Посол России в Польше считает, что нападение на дипломатов в Варшаве 9 мая было спланировано

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.

Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Поверить в то, что это была некая спонтанная акция, не могу. У Польши очень квалифицированные, грамотные службы, охрана правопорядка, служба безопасности», — цитирует Андреева РИА Новости.

По его словам, «всё это готовилось на протяжении длительного времени, это не просто так».

Также посол заявил, что не может поверить в то, что подготовка велась без ведома и контроля со стороны соответствующих польских служб.

Ранее сообщалось, что МИД России выразил протест из-за нападения на российского посла в Варшаве.