Посол России в Польше считает, что нападение на дипломатов в Варшаве 9 мая было спланировано
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Об этом он рассказал в эфире Первого канала.
«Поверить в то, что это была некая спонтанная акция, не могу. У Польши очень квалифицированные, грамотные службы, охрана правопорядка, служба безопасности», — цитирует Андреева РИА Новости.
По его словам, «всё это готовилось на протяжении длительного времени, это не просто так».
Также посол заявил, что не может поверить в то, что подготовка велась без ведома и контроля со стороны соответствующих польских служб.
Ранее сообщалось, что МИД России выразил протест из-за нападения на российского посла в Варшаве.