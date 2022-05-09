МИД России выразил протест из-за нападения на российского посла в Варшаве

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МИД России выразил решительный протест из-за нападения на российского посла в Варшаве.
МИД России выразил протест из-за нападения на российского посла в Варшаве
  • РИА Новости

В МИД назвали напавших экстремистами, в ведомстве также отметили полное бездействие полиции.

Об этом говорится в сообщении МИД России в Telegram.

Отмечается, что «польским властям выражен решительный протест за потакание, по сути дела, неонацистским молодчикам».

МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка.

Днём 9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

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