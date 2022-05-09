МИД России выразил протест из-за нападения на российского посла в Варшаве
- РИА Новости
В МИД назвали напавших экстремистами, в ведомстве также отметили полное бездействие полиции.
Об этом говорится в сообщении МИД России в Telegram.
Отмечается, что «польским властям выражен решительный протест за потакание, по сути дела, неонацистским молодчикам».
МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка.
Днём 9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.