МИД России выразил протест из-за нападения на российского посла в Варшаве

МИД России выразил решительный протест из-за нападения на российского посла в Варшаве.

В МИД назвали напавших экстремистами, в ведомстве также отметили полное бездействие полиции.

Об этом говорится в сообщении МИД России в Telegram.

Отмечается, что «польским властям выражен решительный протест за потакание, по сути дела, неонацистским молодчикам».

МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка.

Днём 9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.