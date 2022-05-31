К росту взаимной напряжённости: почему в НАТО заявили об отсутствии ограничений на усиление своего восточного фланга

У НАТО больше нет ограничений на усиление своего присутствия на восточном фланге из-за проводимой Россией спецоперации на Украине, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. Он обвинил Москву в прекращении действия Основополагающего акта Россия — НАТО и заявил, что усиление на восточном фланге сможет гарантировать защиту территории альянса. Эксперты отмечают, что отказ НАТО от следования принципам Основополагающего акта и наращивание присутствия альянса на Востоке Европы приведут к дальнейшему росту напряжённости в регионе.

У НАТО более нет ограничений на создание прочных позиций на своём восточном фланге из-за спецоперации России на Украине, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.

«Теперь ничто не ограничивает нас, чтобы обеспечить себе надёжную позицию на восточном фланге и сделать так, чтобы каждый квадратный сантиметр территории НАТО был защищён статьёй 5 Североатлантического договора и нашими союзниками», — цитирует Джоанэ AFP.

По его словам, это стало возможно из-за того, что Основополагающий акт Россия — НАТО якобы «лишился всякого содержания». При этом ответственность за это он возложил на российскую сторону.

«Они сделали осознанный выбор, взяли на себя обязательства не посягать на соседей, а сейчас посягают, и проводить регулярные консультации с НАТО, которые не проводят. Поэтому, на мой взгляд, этот основополагающий акт, по сути, не работает из-за России», — сказал Джоанэ.

Отказ от акта



Напомним, что Основополагающий акт Россия — НАТО был подписан 27 мая 1997 года и стал основой двусторонних отношений Североатлантического альянса и Российской Федерации. Этот документ предусматривал учреждение постоянного представительства РФ при альянсе в Брюсселе, создание военной миссии связи и информационного бюро НАТО в Москве.

Центральным пунктом документа был отказ от любых форм конфронтации — в нём указывалось, что НАТО и Россия не рассматривают друг друга как противников.

Согласно договору, стороны выражали намерение выстраивать фундаментально новые отношения и развивать «на основе общих интересов, взаимности и транспарентности прочное, стабильное и долговременное партнёрство».

Президент США Билл Клинтон, президент РФ Борис Ельцин, президент Франции Жак Ширак, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солан (слева направо) позируют фотографам возле Елисейского дворца во время подписания Основополагающего акта Россия — НАТО

РИА Новости

© Владимир Родионов

После начала спецоперации России на Украине, ряд европейских политиков сделали заявления, в которых обозначали акт как более не имеющий силы и не связывающий страны альянса никакими обязательствами.

Так, президент Польши Анджей Дуда озвучил подобную позицию в конце марта. Он также возложил ответственность за его развал на Россию и отметил, что НАТО стоит перестать упоминать его и сформировать новую концепцию безопасности.

В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс в апреле в своей статье для газеты The Telegraph заявила, что срок действия акта Россия — НАТО прошёл, сам он устарел, а альянс должен нарастить своё присутствие на восточном фланге.

В начале мая глава военного комитета альянса Роберт Бауэр в интервью газете Financial Times сообщил, что положения акта не помешают расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Бауэр добавил, что наращивание сил блока в этом регионе направлено на укрепление обороноспособности альянса.

Позиция Москвы

Несмотря на заявления западных политиков о бесполезности Основополагающего акта Россия — НАТО, в Москве не намерены из него выходить. Об этом, в частности, 17 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нет, мы такого удовольствия им не доставим. Пусть они сами между собой продолжают эти смехотворные и в значительной мере бессмысленные обсуждения», — подчеркнул дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

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При этом Рябков отметил, что НАТО в принципе никогда не относилось с уважением к документу 1997 года.

«Запад с самого начала вёл дело к пренебрежительному отношению к этому документу. Это было, по сути дела, изначально неким фиговым листком, прикрывающим совсем другое содержание натовской политики на восточном, в широком смысле, направлении», — пояснил замглавы МИД РФ.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада пытаются заявить о недействительности акта, так как изменились обстоятельства, которые обусловили его подписание. Это противоречит самой сути документа, пояснил Медведев.

«Основополагающий акт Россия — НАТО от 27 мая 1997 года не является настоящим международным договором, который подлежал бы ратификации. Это политический документ», — написал зампред Совбеза в своём Telegram-канале.

Таким образом НАТО хочет легитимизировать все свои действия, которые нарушают положения акта, добавил Дмитрий Медведев.

«Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости. Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством», — подчеркнул политик.

Без сдерживающего эффекта

Заявление замгенсека НАТО о том, что альянс больше ничего не удерживает от усиления на восточном фланге, делается на фоне предстоящего саммита блока в Мадриде, где будет сформирована новая концепция Североатлантического альянса, отметил в комментарии RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Это заявление ожидаемо, учитывая, что уже приближается саммит альянса, на котором будет принята новая стратегическая концепция, будет рассмотрен вопрос о расширении блока и наращивания его военного потенциала», — пояснил эксперт.

AP

Очевидно, что НАТО отказывается от соблюдения акта, которому недавно исполнилось 25 лет, добавил Сергей Ермаков.

«Этот акт никак не сдерживал НАТО от расширения на восток, но при нём блок не так открыто демонстрировал своё стремление сдерживать Россию и играть роль инструмента для обеспечения глобального лидерства США. Как только Россия заявила, что имеет свои национальные интересы и её не устраивает такой миропорядок, построенный вокруг США в роли гегемона, ситуация сразу стала меняться», — подчеркнул собеседник RT.

При этом ограничителем амбиций НАТО теперь будет не этот документ, а потенциал и возможности России в военной и других сферах, добавил Сергей Ермаков.

«Экономические возможности, устойчивость российского общества, государственной системы и управления, в том числе и войсками. Безусловно военный потенциал, технологические возможности. Всё это и является тем самым сдерживающим фактором», — подчеркнул политолог.

Члены НАТО не сделали рациональных выводов из своей политики, которая привела к нынешней ситуации вокруг Украины, отметил в беседе с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«Вместо конструктивного подхода, основанного прежде всего на взаимном учёте интересов и принципе безопасности, в НАТО продолжают вести дело к увеличению конфронтации, стараются обеспечить собственную безопасность за счёт интересов России. Но на самом деле они обеспечиваются за счёт тех стран, которые в НАТО не входят и никогда не войдут, в том числе по причинам, зависящим от самой организации», — рассказал эксперт.

Последние события показали, к чему ведёт подобный подход, добавил Дмитрий Егорченков.

«Безусловно, это тупиковый подход. События последних месяцев показывают, что приводит он только к росту взаимной напряжённости», — подчеркнул политолог.

Основополагающий акт Россия — НАТО был основой для диалога между Москвой и альянсом, отметил собеседник RT.

«По факту мы видим, что никакого сдерживающего эффекта он не оказал и НАТО как расширялось и укреплялось в нарушение достигнутых пониманий и даже договорённостей, так и продолжало двигаться в этом направлении. Потому, к сожалению, этот акт свою функцию не выполнил, но не по нашей вине», — заключил Дмитрий Егорченков.