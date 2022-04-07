Глава МИД Британии Трасс: необходимо перестроить архитектуру международной безопасности
«Мы должны перестроить нашу международную архитектуру безопасности. Мы более не можем работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает», — рассказала она газете Telegraph.
Трасс отметила, что дни Основополагающего акта Россия— НАТО уже прошли.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать.