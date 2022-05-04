В НАТО заявили, что статьи Основополагающего акта с Россией не помешают действиям альянса

Короткая ссылка
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр в интервью Financial Times заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.
В НАТО заявили, что статьи Основополагающего акта с Россией не помешают действиям альянса
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий», — заявил Бауэр.

По его словам, наращивание военной силы в Восточной Европе направлено на укрепление обороноспособности альянса.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить