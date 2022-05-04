В НАТО заявили, что статьи Основополагающего акта с Россией не помешают действиям альянса

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр в интервью Financial Times заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

«На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий», — заявил Бауэр.

По его словам, наращивание военной силы в Восточной Европе направлено на укрепление обороноспособности альянса.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать.