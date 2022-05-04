В НАТО заявили, что статьи Основополагающего акта с Россией не помешают действиям альянса
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«На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий», — заявил Бауэр.
По его словам, наращивание военной силы в Восточной Европе направлено на укрепление обороноспособности альянса.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать.