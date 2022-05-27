Без равноправного диалога: почему Основополагающий акт не решил проблем между Россией и НАТО

25 лет назад был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО, который должен был заложить фундамент новых отношений между Североатлантическим альянсом и Москвой. В документе был прописан отказ от любой конфронтации между сторонами, однако жизнеспособность этой идеи подверглась серьёзным испытаниям ещё до 2014 года. Наиболее острый кризис в отношениях между РФ и альянсом возник из-за ситуации на Украине. После начала спецоперации блок денонсировал Основополагающий акт и значительно увеличил поставки оружия ВСУ. По мнению экспертов, НАТО изначально не собиралось выполнять пункты документа 1997 года и последовательно готовило Украину для вооружённой агрессии против РФ.

25 лет назад, 27 мая 1997 года, на саммите в Париже был подписан «Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора». Документ подписали президент РФ Борис Ельцин, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана и лидеры стран — членов Североатлантического альянса.

Главным пунктом договора Россия — НАТО являлся отказ от какой-либо формы конфронтации.

«Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Общей целью России и НАТО является преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества», — говорилось в соглашении.

Подчёркивалось, что стороны намерены выстраивать фундаментально новые отношения и развивать «на основе общих интересов, взаимности и транспарентности прочное, стабильное и долговременное партнёрство».

Также по теме «Новый центр силы»: что стоит за инициативой расширить состав участников БРИКС Россия поддерживает инициативу КНР по расширению состава участников группы БРИКС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ...

Также документ провозглашал «отказ от применения силы или угрозы силой друг против друга или против любого другого государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической независимости любым образом».

В Основополагающем акте не был прописан отказ НАТО от расширения на восток, однако альянс дал гарантии Москве, что не станет размещать ядерное оружие на территории новых членов блока.

В настоящее время альянс не соблюдает условия Основополагающего акта — НАТО денонсировало его 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Однако Москва на аналогичный шаг не пошла.

Вместе с тем, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, НАТО в принципе никогда не относилось с уважением к документу 1997 года.

«Запад с самого начала вёл дело к пренебрежительному отношению к этому документу, это было, по сути дела, изначально неким фиговым листком, прикрывающим совсем другое содержание натовской политики на восточном, в широком смысле, направлении», — подчеркнул Рябков.

«Сглаживал острые углы»

Основополагающий акт Россия — НАТО был подписан на фоне ещё сохранявшегося на тот момент потепления между Москвой и Западом. Например, в документе положительно оценивалась политика сокращения количества арсеналов и численности вооружённых сил, которую проводили страны альянса и РФ.

На этой позитивной волне 4 декабря 1997 года в Брюсселе состоялась первая встреча начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Анатолия Квашнина с руководством блока. 18 марта 1998 года Россия официально учредила постоянное представительство при НАТО. Его офис разместился в Брюсселе, где находится штаб-квартира альянса.

Президент РФ Борис Ельцин и генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана

AFP

© LUKE FRAZZA

В комментарии RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков отметил, что содержание Основополагающего акта отвечало интересам обеих сторон. Однако последующая политика НАТО перечеркнула закреплённые в документе достижения в сфере международной безопасности.

«В середине 1990-х годов и в России, и в альянсе были силы, которые продвигали идею формирования системы мирного неконфронтационного сосуществования Запада и России. Но в итоге в альянсе победили те, кто считал, что Россия проиграла в холодной войне, потому не нужно учитывать её интересы и выстраивать с ней равноправные отношения», — сказал Ермаков.

Уже через два года отношения между Москвой и НАТО заметно ухудшились. В 1999 году произошло во многом поспешное расширение альянса за счёт принятия в его ряды Венгрии, Польши и Чехии — бывших стран Организации Варшавского договора.

В этом же году без резолюции Совбеза ООН блок совершил вооружённую агрессию против Югославии. 24 марта 1999 года, в первый день военной операции на Балканах, Ельцин отозвал из Брюсселя главного военного представителя РФ при НАТО. Через два дня из Москвы были выдворены представитель бюро по контактам альянса в Москве Алексей Шахтахтинский и советник НАТО по вопросам информации Манфред Диль. Кроме того, Россия отказалась от участия в юбилейном саммите блока в Вашингтоне.

Правда, отношения с Североатлантическим альянсом достаточно быстро стали восстанавливаться. Уже в феврале 2000 года новый генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон совершил рабочий визит в Россию.

Тем не менее, как полагает Ермаков, натовская агрессия в Югославии поменяла отношение политической элиты РФ к сотрудничеству с НАТО. К тому же военная операция альянса стала нарушением положения Основополагающего акта, где провозглашался отказ от применения силы против «любого другого государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической независимости любым образом».

«С точки зрения России агрессия НАТО в Югославии продемонстрировала окончательную победу сторонников гегемонии Запада, а если быть точным, то гегемонии США. Вашингтон и его союзники дали понять, что, как и прежде, они готовы решать проблемы с помощью военной силы. Естественно, в России были сделаны выводы на этот счёт», — сказал Ермаков.

По мнению эксперта, для России положительный эффект от Основополагающего акта выразился в своеобразной передышке перед витком новой масштабной конфронтации с альянсом, которая началась в 2014 году.

Последствия натовских ударов по Югославии

AFP

© ALEXANDER NEMENOV

«Основополагающий акт в определённой мере сглаживал острые углы в отношениях с НАТО. Благодаря этому Россия получила время на экономическое восстановление и строительство армии нового типа», — пояснил аналитик.

От ПРО до Украины

По словам экспертов, в XXI веке отношения Москвы и НАТО пережили несколько кризисов. Главным образом их причиной послужила политика Соединённых Штатов, которые, пользуясь инфраструктурой НАТО в Европе, наращивали военное давление на Россию.

После событий в Югославии серьёзным испытанием на прочность Основополагающего акта стали действия, направленные на пересмотр системы контроля вооружений. Первыми шагами на этом пути эксперты называют выход в 2002 году Вашингтона из Договора об ограничении ПРО и запуск программы создания глобальной системы противоракетной обороны.

Также по теме «Стимулирование агрессивности Киева»: почему США заявили о планах не снижать интенсивность поставок оружия на Украину Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что выделенных на оказание военной помощи Украине средств хватит до конца мая. По его...

Между Москвой и Вашингтоном шли бурные споры по поводу американских планов развернуть часть объектов в Восточной Европе. Этот проект получил неформальное название ЕвроПРО.

В Вашингтоне утверждали, что элементы системы противоракетной обороны в Европе якобы не направлены против РФ. Однако в Москве неоднократно подчёркивали, что реальной целью развития американской ПРО является снижение потенциала стратегических сил РФ. Кроме того, сухопутные комплексы ПРО Aegis Ashore, которые были развёрнуты в Польше и Румынии, имеют наступательный потенциал и способны применять крылатые ракеты Tomahawk.

В 2018 году в интервью журналистке американского телеканала NBC Мегин Келли президент РФ Владимир Путин заявил, что США отвергли все предложения России по урегулированию ситуации вокруг ПРО и отказались учитывать опасения Москвы.

«Мы всегда говорили, что развитие системы противоракетной обороны создаёт для нас угрозу, мы всегда об этом говорили», — подчеркнул Путин.

Комплекс ПРО США в Румынии

AFP

© DANIEL MIHAILESCU

В итоге, как отметил российский лидер, действия американцев спровоцировали гонку вооружений. В такой ситуации РФ была вынуждена приступить к созданию систем поражения, способных преодолевать комплексы ПРО США.

Также отношения между Россией и НАТО серьёзно обострил выход Вашингтона из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Документ был подписан в декабре 1987 года. Его реализация избавила Европу от угрозы ядерного поражения сухопутными ракетами дальностью от 500 до 5500 км.

Однако в августе 2019 года Соединённые Штаты вышли из ДРСМД, открыв для себя уже легальную возможность создавать новые типы наземных вооружений и размещать их на территории своих европейских союзников по НАТО.

Москва рассматривала ДРСМД как опору европейской безопасности, но вслед за США вынуждена была выйти из него. Тем не менее Россия до сих пор придерживается одностороннего моратория на размещение запрещённых ранее ракет.

Также по теме «Начинает вызревать понимание»: почему в США заявили о риске международного военного конфликта Мир сегодня становится всё более нестабильным, и перед ним маячит угроза потенциального военного конфликта между крупнейшими...

К крайне негативным последствиям для международной стабильности и безопасности России привела и политика НАТО на украинском направлении. Влияние на Украину альянса, и прежде всего США, сильно окрепло в результате госпереворота 2014 года.

НАТО практически заморозило отношения с Москвой, а отдельные страны блока начали оказывать военную помощь Украине. Незадолго до старта спецоперации члены альянса (главным образом США и Великобритания) значительно нарастили поставки летального оружия ВСУ. Крупные партии западного вооружения, в том числе тяжёлого, продолжают поступать на Украину и в наши дни.

«Альянс последовательно готовил Украину к роли антироссийского военного форпоста и сегодня её активно вооружает. Шанс найти компромисс был зимой этого года, когда прошли переговоры по вопросам безопасности, но на них мнение России вновь было проигнорировано», — напомнил Сергей Ермаков.

В беседе с RT доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Фененко заявил, что НАТО никогда не стремилось к равноправному диалогу с Москвой и всегда представляло экзистенциальную угрозу безопасности России.

Американский инструктор и солдаты ВСУ

Gettyimages.ru

© Sean Gallup

«Ситуация на Украине обнажила антироссийскую природу альянса, но она всегда была такой. НАТО невыгодно существование сильной суверенной России. Для нашей страны западный блок в любые времена являлся враждебным образованием. Тут не должно быть никаких иллюзий», — рассуждает Фененко.

По мнению эксперта, противоборство между Москвой и НАТО обусловлено объективными геополитическими факторами. Тем не менее обе стороны заинтересованы в том, чтобы соперничество не переходило определённые границы и существовало в рамках «управляемой конфронтации».

«В НАТО, как я думаю, осознают, к каким последствиям приведёт открытое военное вовлечение в тот же конфликт на Украине. Многие сейчас говорят о необходимости стабилизации отношений с альянсом, но, на мой взгляд, главным залогом этого может быть только дальнейшее военное и экономическое укрепление России», — резюмировал Фененко.