«Не более чем фикция»: зачем Финляндия и НАТО заключили техническое соглашение по укреплению обороноспособности страны

Финляндия и Североатлантический альянс подписали техническое соглашение, которое укрепляет обороноспособность страны, заявили в финском Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что главная цель подписания этого документа — сделать достижимым «эффективное получение военной помощи». Помимо этого, техническое соглашение ускорит процесс согласования поддержки принимающей страны по линии Финляндия — НАТО, в том числе при использовании вооружённых сил «в кризисном регулировании». По мнению экспертов, этот документ призван создать видимость гарантий безопасности для Хельсинки. Однако, как отмечают аналитики, на самом деле данное соглашение «не более чем фикция» и очередное раздувание истерии по поводу «российской угрозы».

Финляндия и НАТО подписали техническое соглашение, которое укрепляет обороноспособность страны, заявили в финском Минобороны.

«24 мая 2022 года в Монсе (Бельгия) Финляндия и НАТО, действуя по принципу взаимности, подписали техническое соглашение о поддержке принимающей страны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте финского военного ведомства.

Как сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, этот шаг ведёт к «укреплению обороноспособности» государства.

«Наращивание потенциала поддержки принимающей страны укрепляет оборону Финляндии. Главная цель подписания данного документа и расширения практических возможностей — сделать достижимым эффективное получение военной помощи», — приводит пресс-служба финского Минобороны его слова.

Также по теме Курс на десуверенизацию: чем может обернуться для Финляндии и Швеции вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в НАТО. Этот шаг поприветствовал генсек альянса Йенс Столтенберг, назвав...

Как отметили в ведомстве, техническое соглашение также ускорит процесс согласования поддержки принимающей страны по линии Финляндия — НАТО «во время получения помощи и проведения учений», а также при использовании вооружённых сил «в кризисном регулировании».

«После объявления Финляндией готовности вступить в НАТО и учитывая её стремление к членству в Североатлантическом альянсе расширение возможностей по части получения военной помощи будет оставаться ключевым приоритетом», — сообщили в финском военном ведомстве.

Между тем в Вашингтоне и НАТО выразили уверенность, что Финляндии и Швеции удастся разрешить вопрос с Турцией, которая выступила против их включения в блок. Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс, отметив, что страны могут решить проблему напрямую, без посредников. С комментарием на эту тему выступил и генсек блока Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Турция выразила опасения по вопросам, связанным с терроризмом и её интересами в сфере безопасности. Мы должны поступить так, как поступаем всегда в НАТО, а именно — сесть и рассмотреть опасения, о которых заявляют наши союзники. Уверен, нам удастся сделать то, что нам в НАТО уже много-много раз удавалось: найти способ решить эти проблемы, договориться, а затем принять Финляндию и Швецию в полноценные члены нашего альянса», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, необходимо также проследить за тем, чтобы в НАТО приняли во внимание и некоторые опасения, которые высказали насчёт «переходного периода» Финляндия и Швеция.

Президент Финляндии Саули Ниинистё, глава Белого дома Джо Байден, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

AP

© Andrew Harnik

«Поэтому мы также расширили своё присутствие в Балтийском регионе: амфибийно-десантная группа под командованием НАТО и расширенное присутствие в этом регионе Европы», — заявил генсек НАТО.

«Россия обязана будет отреагировать»

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция одновременно подали свои официальные заявки на вступление в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг приветствовал такой шаг, заявив о намерении блока обеспечить быстрое вступление этих двух стран.

Однако Турция сообщила, что не поддержит включение Финляндии и Швеции в альянс без письменных гарантий о прекращении поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК), которую считает террористической организацией. Кроме того, Анкара требует отмены санкций на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию.

Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО высказался и президент Хорватии Зоран Миланович. По его словам, такая позиция Загреба будет сохраняться, пока не решат вопрос, касающийся реформ избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

В МИД России заявили, что намерение Швеции вступить в НАТО продиктовано желанием США.

«Более 200 лет шведского нейтралитета, гарантировавшего королевству безопасность и процветание, теперь в прошлом. Так почему же не было референдума? Потому что народ давно уже в Швеции никто не спрашивает. За шведов решают американцы», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в своём Telegram.

Как сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Москва будет обязана реагировать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

«В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать», — заявил Патрушев в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Бумажное творчество»

Как отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, техническое соглашение, заключённое между Финляндией и НАТО, призвано создать для страны своего рода гарантии безопасности, однако на самом деле этот документ «не более чем фикция».

«Во-первых, на Финляндию никто не нападает, поэтому вопрос о гарантиях безопасности повисает в воздухе. Во-вторых: техническое соглашение — это бумажное творчество, пиар-акция под названием «Защитим Финляндию до тех пор, пока она не вступила в НАТО». Но это несерьёзный разговор. Сразу же возникает вопрос — кто, собственно, Финляндии угрожает? Если имеется в виду Россия, то у РФ с этим государством не было никаких территориальных проблем, между странами складывались прекрасные экономические отношения», — заявил Межевич в беседе с RT.

По его словам, учитывая опыт ведения совместных дел Москвы и Хельсинки, можно сделать вывод, что решение о вступлении в блок принимали отнюдь не финские власти.

«Финляндия отказывается от взаимовыгодного сотрудничества с Россией в угоду интересам США и НАТО не по своей воле, а по вполне понятному геополитическому принуждению Вашингтона. То же самое и со Швецией. Неслучайно никакого всенародного референдума по вопросу включения в блок в этих странах не было. У людей ничего не спросили. И это в Финляндии и Швеции, которые считались маяком демократии в Европе», — отметил аналитик.

Военные учения в Финляндии

Legion-Media

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Межевич также прокомментировал выступления Турции и Хорватии против присоединения Финляндии и Швеции к блоку.

«Анкара и Загреб торгуются и, скорее всего, получат какие-то свои дивиденды от блока, какие-то свои бонусы за согласие и после этого изменят позицию и снимут свои возражения. На сегодняшний день вступление Финляндии и Швеции в НАТО — это лишь вопрос времени», — констатировал эксперт.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков отметил, что подписание технического соглашения — своего рода компромиссное решение на период, пока Турция и Хорватия не согласятся с принятием Финляндии в блок.

«НАТО хочет дать понять Хельсинки, что в случае, если страшная Россия нападёт, хотя это фантастический и нереальный сценарий, блок будет иметь возможность оказать поддержку Финляндии. Но учитывая, что эта страна в полной безопасности и у Москвы, конечно же, нет подобных планов, это очередное раздувание истерии по поводу российской «угрозы». И никаких преимуществ с точки зрения обороноспособности Финляндия не получит», — заявил эксперт в комментарии RT.

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По мнению Судакова, техническое соглашение призвано послужить финнам определённой «иллюзией защищённости», а также символом того, что процесс вступления в НАТО действительно будет продолжен.

«Этот шаг лишь определяет вектор политики Финляндии. Это реклама того, что страна ускоренными темпами приступает к практическому вхождению в НАТО. Единственная проблема пока — это позиция Турции и Хорватии, но генсек альянса уже заявил, что с этим в блоке будут работать», — сказал аналитик.

Судаков считает, что на Анкару и Загреб, если они не поменяют вскоре свою позицию, начнёт оказываться очень серьёзное давление со стороны Вашингтона и руководства НАТО.

«На это может уйти всё лето, и потом после каких-то компромиссов от НАТО и США Турция и Хорватия скажут, что подумали лучше и согласны на членство. При этом Соединённым Штатам и натовскому руководству уже надоедает играть в демократию, и они попросту хотят сбросить с себя маски, подчеркнув лидерство Вашингтона в блоке. Со временем роль США в НАТО будет всё больше проявляться, их главенство станет очевидным», — уверен эксперт.

Судаков также считает, что, даже если Анкара не согласится на принятие Финляндии и Швеции, Соединённые Штаты инициируют изменение устава альянса.

«В таком случае слова Турции уже ничего не будут значить, как и возражения Хорватии», — сказал аналитик.

При этом Межевич полагает, что после вхождения в блок в Финляндии действующим правительством может быть осуществлена за короткий срок «раскрутка националистической идеологии».

«И вполне может быть, что через энное количество лет Хельсинки однажды потребует от Москвы прежних границ своей страны, например, 1939 года. И для РФ это будет вызов, на который, она, несомненно, отреагирует», — заключил эксперт.