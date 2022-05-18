«Носители «Калибров»: как развивается Балтийский флот на фоне растущей активности НАТО

Балтийский флот ожидает поступления малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» и проекта 21631 «Буян-М», а также сторожевика «Неустрашимый» проекта 11540. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина. «Каракурт» и «Буян-М» являются носителями крылатых ракет «Калибр», а «Неустрашимый» предназначен для противолодочной борьбы. Наряду с этим на Балтфлоте наращивается интенсивность боевой подготовки. Как полагают эксперты, развитие этого оперативно-стратегического объединения ВМФ определяется вызовами и угрозами, которые исходят от НАТО. В связи с грядущим вступлением в блок Швеции и Финляндии аналитики прогнозируют усиление ПВО и ударного потенциала Балтийского флота.

Командующий Балтийским флотом (БФ) вице-адмирал Виктор Лиина в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что в ближайшее время начнутся испытания малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» и проекта 21631 «Буян-М». Также, как рассказал военачальник, завершается модернизация сторожевого корабля «Неустрашимый» проекта 11540.

«Кораблестроителями спущены на воду и готовятся к испытаниям малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М». Кроме того, в морских полигонах флота завершает комплекс испытаний после модернизации сторожевой корабль «Неустрашимый». После их завершения сторожевой корабль вернётся в боевой состав флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей», — заявил Лиина.

Балтийский флот — оперативно-стратегическое объединение ВМФ, базирующееся в Балтийске (Калининградская область) и Кронштадте (Ленинградская область). В состав БФ входят корабли, подлодки, вспомогательные и поисково-спасательные суда, морская авиация, береговые войска, подразделения ПВО, части тылового технического и специального обеспечения.

«Новейшие достижения»

Командующий БФ не уточнил количество МРК проекта 22800, которое должно получить оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщала, что в состав Балтийского флота войдёт боевое судно «Козельск». На сегодняшний день службу на Балтийском флоте несут три МРК типа «Каракурт»: «Мытищи», «Советск» и «Одинцово».

Корабли проекта 22800 относятся к классу «река — море», то есть способны выполнять боевые миссии как в открытом море, так и во внутренних водных артериях.

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«Каракурт» предназначен для поражения критически важных объектов в береговой зоне и уничтожения надводных сил противника. На его борту может размещаться восемь крылатых ракет.

В зависимости от необходимости в пусковые установки загружаются ракеты «Калибр» максимальной дальностью от 1,4 тыс. до 2,6 тыс. км или противокорабельные боеприпасы «Оникс», способные поражать цели на дистанции до 300 км. По данным газеты «Известия», в перспективе «Каракурты» смогут применять уменьшенные модификации гиперзвукового «Циркона».

Для самостоятельного эффективного обеспечения противовоздушной обороны «Каракурт» оснащается зенитным ракетно-артиллерийским комплексом (ЗРАК) «Панцирь-М». Это средство ПВО может поражать все типы воздушных целей на дальности до 20 км и на высоте до 15 км.

Разработчик МРК проекта 22800 — ЦМКБ «Алмаз» — относит своё детище к кораблям нового поколения. Как считают на предприятии, «Каракурт» вобрал в себя «все новейшие достижения в области высокоточного оружия, средств самообороны, ПВО и военного кораблестроения».

Из данных пресс-службы Западного военного округа следует, что, помимо «Козельска», БФ должен пополниться боевым судном «Град», относящимся к проекту 21631 «Буян-М». По данным «Известий», Балтийский флот получит ещё второй такой МРК под наименованием «Наро-Фоминск».

Малый ракетный корабль проекта 21631 в водах Невы

РИА Новости

© Александр Гальперин

Строительство кораблей проекта 21631 ведётся в Татарстане на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

Боевая платформа «Буян-М», как и «Каракурт», является носителем «Калибров» в количестве восьми единиц. Помимо хорошо зарекомендовавшего себя ракетного оружия, МРК оснащаются артиллерийской установкой А-190 калибра 100 мм, турельной пусковой установкой «Гибка» и комплексом АК-630М-2 «Дуэт».

Помимо новых кораблей, Балтийский флот должен получить усовершенствованный сторожевой корабль «Неустрашимый» проекта 11540. Это судно было построено в конце 1980-х годов. Предполагается, что после модернизации его возможности существенного возрастут.

В частности, на «Неустрашимом» появилась новая боевая информационно-управляющая система (БИУС), включающая электронно-вычислительную аппаратуру и комплекс автоматизированных средств.

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Также корабль оснастили современным боевым постом управления артиллерией, радиолокационной станцией наблюдения за воздушной и надводной обстановкой, цифровой навигационной станцией.

Главным образом «Неустрашимый» предназначен для борьбы с подводным флотом противника. В его арсенал входят современные гидроакустические системы, глубинные бомбы и ракетно-торпедное вооружение. Кроме того, для противолодочных задач используется вертолёт Ка‑27.

В беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко отметил, что командование Военно-морского флота России уделяет большое внимание обновлению надводной составляющей Балтийского флота.

«Достойное место в Балтийском флоте занимают надводные корабли. Он получает как новые ракетные, так и модернизированные корабли. Их значение будет только возрастать из-за антироссийских действий стран — членов НАТО», — сказал Хроленко.

Редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин считает, что увеличение числа кораблей БФ, оснащённых «Калибрами», позволит серьёзно укрепить оборонный потенциал всего северо-запада европейской части России. В комментарии RT эксперт заявил, что именно ракетное вооружение является важнейшим фактором сдерживания Североатлантического альянса.

МРК проекта 22800 «Мытищи» Балтийского флота

globallookpress.com

© MOD Russia

«Новые корабли, поступающие в состав Балтийского флота, являются носителями дальнобойных «Калибров». Из мест базирования они могут поражать цели в Скандинавии и в странах — членах НАТО. Чем больше будет носителей этих ракет в составе Балтийского флота, тем будет крепче наш военный потенциал», — говорит Литовкин.

Также эксперт напомнил о том, что в Калининградской области развёрнуты оперативно-тактические комплексы (ОТРК) «Искандер». Дальность поражения боеприпасами этой системы достигает 500 км, при этом они практически неуязвимы для средств ПВО.

«В сложившейся ситуации важно, что ракеты комплексов «Искандер» и «Калибр» могут оснащаться ещё и ядерными боевыми частями. НАТО и их союзники не могут не учитывать последствия, если против нашей страны будет совершена агрессия», — подчеркнул Литовкин.

В зоне ответственности

Из интервью Виктора Лиины следует, что на Балтийском флоте наращиваются темпы подготовки военнослужащих, в том числе в дальней морской зоне. С начала текущего года соединения и воинские части армейского БФ провели более 2 тыс. мероприятий боевой подготовки. В целом, по словам командующего БФ, по сравнению с периодом прошлого года плановая интенсивность боевой учёбы флота возросла на 42%.

«Надводные корабли и суда обеспечения прошли порядка 100 тыс. морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы. В настоящее время несколько кораблей флота успешно решают поставленные задачи в дальней морской зоне», — заявил Лиина.

Также, как рассказал командующий БФ, в прошедший зимний период значительно увеличился налёт экипажей морской авиации, более широко стали использоваться беспилотники «Форпост» и «Орлан-10».

В середине мая на Балтийском флоте стартовали сборы командиров кораблей с целью достижения «высокого уровня индивидуальной профессиональной подготовленности».

«В ходе сборов офицеры изучат особенности международной обстановки в зоне ответственности Балтийского флота, состав, организацию, базирование и боевые возможности военно-морских сил стран НАТО», — сообщила ранее пресс-служба Западного военного округа.

Как полагают эксперты, программа боевой подготовки Балтийского флота учитывает вызовы и угрозы, исходящие от стран — членов НАТО. По данным Минобороны РФ, западный блок существенно нарастил военную и разведывательную активность в регионе.

Кроме того, Североатлантический альянс продолжает расширяться на восток. 18 мая послы Швеции и Финляндии передали заявки на вступление в блок генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, который пообещал ускоренную интеграцию этих стран.

Береговой комплекс «Бастион» Балтийского флота

globallookpress.com

© MOD Russia

По мнению Дмитрия Литовкина, Соединённые Штаты начнут усиленно вооружать новых членов блока. В связи с этим России придётся усиливать группировки Балтфлота, дислоцированные в Калининградской и Ленинградской областях.

«Ситуация на Украине показала, что США в буквальном смысле могут завалить страну всевозможным вооружением. Поэтому, как мне представляется, на фоне вступления в блок Финляндии и Швеции России стоит уделить больше внимания повышению возможностей БФ», — сказал Литовкин.

Как считает Александр Хроленко, в ближайшие годы будет усилен потенциал ударных сил Балтфлота и возможности его ПВО.

«Теперь Балтийское море будет со всех сторон окружено странами НАТО. Российское руководство это прекрасно понимает. Думаю, что будет проходить модернизация ракетных кораблей. Также Балтийский флот будет усилен дополнительными средствами ПВО и береговыми комплексами», — резюмировал Хроленко.