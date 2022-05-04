«Оружие очень высокого качества»: на что способны российские ракеты «Оникс»

Ракетами «Оникс» в ходе спецоперации России на Украине уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Ракету несут надводные и подводные корабли, а также подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион». Эксперты отмечают, что успешное поражение наземных целей подтверждает высокую эффективность «Ониксов».

В ходе спецоперации на Украине ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами «Оникс» по логистическому центру в районе Одессы и уничтожили ангары с беспилотниками Bayraktar TB2, а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и стран Европы. Об этом заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесён удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены ангары с БЛА Bayraktar TB2, а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран», — сказал Конашенков.

Минобороны РФ также опубликовало видео, на котором ракеты запускаются с берегового комплекса «Бастион».

Ранее российские военные уже наносили успешные удары по наземным целям на Украине с помощью ракет «Оникс», запускаемых этим комплексом.

Береговой удар

«Бастион» — береговой ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения целей на дальности до 300 км. Его разработчиком является АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения».

В номенклатуру целей «Бастиона» входят корабли ударных групп, морские конвои, десантные силы, катера, одиночные корабли, надводные стационарные и наземные цели. Существует два варианта этого комплекса — передвижной «Бастион-П» и стационарный «Бастион-С».

Впервые российские военные применили «Бастион» против сухопутных целей в 2016 году в Сирии для удара по складу вооружения и военной техники террористов.

Для поражения целей эти комплексы применяют сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты 3М55 «Оникс».

Разработка этих ракет началась в СССР в 1981 году — военно-политическое руководство страны поставило перед советскими инженерами задачу превзойти американские противокорабельные ракеты семейства Harpoon («Гарпун». — RT).

В 1987 году были проведены бросковые испытания прототипа отечественного боеприпаса, а в 1991-м — наземные. Как было и с целым рядом других образцов вооружения и военной техники, работа над которыми велась в 1990-х годах, разработка «Оникса» шла спорадически и с длительными перерывами из-за тяжёлого экономического положения предприятий ОПК постсоветской России.

«НПО машиностроения» тогда ориентировалось на потребности зарубежных заказчиков, ключевым из которых стала Индия. Созданное в 1998 году совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace Pvt. Ltd наладило выпуск варианта противокорабельных ракет «Оникс» — PJ-10 BrahMos — и их авиационных версий BrahMos-A.

После возобновления работ и успешного проведения государственных испытаний ракета 3М55 «Оникс» в 2002 году была принята на вооружение Военно-морского флота.

«Оникс» является тяжёлой крылатой ракетой со стартовой массой 3 т и массой боевой части 200 кг. Дальность полёта ракеты по смешанной траектории составляет до 120 км, по комбинированной — до 300 км. На маршевом участке ракета может подниматься на высоту до 14 км, а на конечном участке траектории опускаться до высоты в 10—15 м.

Береговой комплекс «Бастион»

РИА Новости

© Михаил Голенков

Главной особенностью ракет «Оникс» является метод запуска и разгона. После старта включается твердотопливный разгонный блок, установленный по типу матрёшки в камере сгорания маршевого двигателя.

Этот блок за несколько секунд разгоняет ракету до сверхзвуковой скорости, после чего отключается и выбрасывается из маршевого двигателя потоком воздуха. После этого ракета «Оникс» на прямоточном жидкостном воздушно-реактивном двигателе продолжает идти к цели со скоростью в 2,5 Маха.

Ракета «Оникс» оснащена автономной инерциальной системой управления с системой навигации и радиолокационной головкой самонаведения. Система наведения ракеты на цель — комбинированная: на маршевом участке траектории применяется инерциальная система, а на заключительной фазе полёта активируется активная радиолокационная система самонаведения.

Превосходя Harpoon

Ракеты 3М55 «Оникс» не остались незамеченными военно-экспертным сообществом Запада. Американский военно-политический журнал The National Interest выпустил несколько материалов, посвящённых этому оружию и комплексам «Бастион».

Например, в материале под названием «Почему российские противокорабельные ракеты, запускаемые с подвижных береговых комплексов «Бастион-П», могут представлять поистине большую угрозу» авторы National Interest отмечали преимущества комбинированной системы наведения на цель, которыми оснащаются «Ониксы». В американском экспертном сообществе эти ракеты известны под номенклатурным обозначением П-800.

Публикация «Почему российские противокорабельные ракеты, запускаемые с подвижных береговых комплексов «Бастион-П», могут представлять поистине большую угрозу» на сайте The National Interest

© The National Interest

«Корабли — это движущиеся цели, поэтому на конечном участке П-800 пикирует вниз и активирует моноимпульсную радиолокационную головку самонаведения (ГСН) с углом поиска цели ±45 градусов. ГСН может работать в двух режимах: пассивном — противолокационная ГСН, предназначенная для наведения на «излучающие» цели, у которых включён свой собственный активный радар; и активном — радиолокационная ГСН с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), которая, как утверждается, может также идентифицировать неподвижные наземные цели. ГСН позиционируется как устойчивая к ложным целям и радиолокационным помехам», — поясняет издание.

The National Interest отмечает, что из-за высокой скорости полёта «Оникс» очень сложно сбить на конечном участке, а её боеголовка может нанести сокрушительный урон даже крупному военному кораблю.

«Очень удачный проект»

В беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин высоко оценил эффективность и боевые характеристики ракет «Оникс».

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«Это отличная противокорабельная сверхзвуковая ракета, которая состоит на вооружении комплекса «Бастион», а также почти всех современных малых ракетных кораблей, корветов и фрегатов, оснащённых вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Это очень удачный проект», — подчеркнул эксперт.

Виктор Литовкин напомнил, что эти ракеты также входят в арсенал атомной подлодки проекта 885 «Северодвинск», а в перспективе будут ставиться на вооружение российских крейсеров и субмарин модернизированного проекта 885М.

Собеседник RT отметил, что стрельба по наземным целям гораздо сложнее из-за низкой контрастности цели, в отличие от высокой заметности боевого корабля на фоне воды. Успешное поражение наземных целей противокорабельными ракетами говорит об их чрезвычайной эффективности, добавил Виктор Литовкин.

«Успешные удары «Ониксами» по наземным объектам говорят о том, что у нас оружие очень высокого качества, способное выполнять поставленные задачи», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии RT отметил, что ракеты «Оникс» значительно превосходят по своей эффективности американские Harpoon, в противовес которым они когда-то разрабатывались.

«Оникс на голову превосходит американские Harpoon — более старые ракеты, которые имеют только противокорабельный вариант применения. «Оникс» же может использоваться в качестве средства поражения наземных целей. На мой взгляд, его успешное применение на Украине говорит о его значительно лучших боевых характеристиках», — отметил собеседник RT.

Ещё в ходе активной фазы операции в Сирии их использовали для нанесения ударов по наземным целям, где они показали высокую эффективность и точность, напомнил Юрий Кнутов.

«С того времени их активно применяют для ударов по наиболее важным объектам на земле. Уничтожение беспилотников Bayraktar TB2, а также различного иностранного вооружения и боеприпасов — достаточно важная операция, которая снизит деятельность беспилотников в ходе конфликта. ВС РФ избрали очень правильную тактику уничтожения военной инфраструктуры. Этот удар приведёт к тому, что наш флот будет чувствовать себя более безопасно и уверенно у берегов Одессы», — заключил военный эксперт.