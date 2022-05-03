Российские военные нанесли удар «Ониксами» по ангарам с иностранным оружием под Одессой
- РИА Новости
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«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесён удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», — заявили в Минобороны России.
Ударом были уничтожены ангары с БПЛА Bayraktar TB2, ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.
Ранее в ходе воздушного боя в районе Славянска сбили украинский истребитель МиГ-29.
Российские подразделения также нанесли удар по батарее РСЗО «Град» и девяти опорным пунктам ВСУ.