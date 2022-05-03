Российские военные нанесли удар «Ониксами» по ангарам с иностранным оружием под Одессой

Короткая ссылка
Российские подразделения нанесли ракетный удар по логистическому центру в районе Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного оружия.
Российские военные нанесли удар «Ониксами» по ангарам с иностранным оружием под Одессой
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесён удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», —  заявили в Минобороны России.

Ударом были уничтожены ангары с БПЛА Bayraktar TB2, ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.

Ранее в ходе воздушного боя в районе Славянска сбили украинский истребитель МиГ-29.

Российские подразделения также нанесли удар по батарее РСЗО «Град» и девяти опорным пунктам ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить