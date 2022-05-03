Российские военные нанесли удар «Ониксами» по ангарам с иностранным оружием под Одессой

Российские подразделения нанесли ракетный удар по логистическому центру в районе Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного оружия.

«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесён удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», — заявили в Минобороны России.

Ударом были уничтожены ангары с БПЛА Bayraktar TB2, ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.

Ранее в ходе воздушного боя в районе Славянска сбили украинский истребитель МиГ-29.

Российские подразделения также нанесли удар по батарее РСЗО «Град» и девяти опорным пунктам ВСУ.