«Аналогов в мире нет и ещё долго не будет»: в России успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»

Президент Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытательным пуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По его словам, эта МБР — действительно уникальное оружие, способное преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Пуск ракеты был произведён 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. По данным Минобороны, в ходе испытания были подтверждены расчётные характеристики изделия, а учебные боевые блоки прибыли в заданный район на камчатском полигоне Кура. Как отмечают аналитики, принятие на вооружение «Сармата» позволит существенно укрепить обороноспособность России.

Президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным проведением первого лётного испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат».

«Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии», — заявил глава государства. По его словам, новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны.

«Аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооружённых сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — подчеркнул Путин.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и создании нового комплекса, а также обратил внимание на то, что при сборке «Сармата» используются только комплектующие российского производства.

«Конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», — сказал глава государства.

«Подтверждены расчётные характеристики»

Испытательный пуск МБР «Сармат» был осуществлён 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Сегодня в 15 часов 12 минут мск на государственном испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что задачи пуска были выполнены в полном объёме: «Подтверждены расчётные характеристики на всех этапах её полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка».

По словам Конашенкова, лётные испытания перспективной ракеты тяжёлого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса «Сармат». Представитель Минобороны добавил, что прошедший пуск был первым в программе государственных испытаний.

«После завершения программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», — сообщил он, уточнив, что в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на «Сарматы».

На смену «Воеводе»

Ракета «Сармат» создавалась для замены советской МБР «Воевода», которая была разработана в днепропетровском КБ «Южное» и стоит на вооружении с конца 1980-х годов. Над РС-28 работают специалисты АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» (Миасс, Челябинская область). Серийное производство комплекса будет развёрнуто на Красноярском машиностроительном заводе.

«Сармат» относится к классу тяжёлых жидкостных ракет стратегического назначения. Технические характеристики ракеты в открытом доступе не публиковались, однако, по оценкам экспертов, она может нести разделяющуюся головную часть массой до 10 т, а общая масса изделия при этом составляет около 200 т.

Тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

По данным СМИ, РС-28 может нести от десяти до 15 зарядов, которые способны наносить удары по противнику с любых географических направлений, в том числе со стороны Южного полюса.

Как отмечают военные, «Сармат» неуязвим для существующих и перспективных средств ПРО.

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«Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта. Ракета «Сармат» обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны», — заявил Игорь Конашенков.

При этом «Сармат» может использоваться в качестве носителя новейшего гиперзвукового крылатого блока «Авангард», способного разгоняться до скорости 28 Махов. Блок может совершать полёт в плотных слоях атмосферы и при этом глубоко маневрировать.

В Минобороны подчеркнули, что сейчас комплекс «Сармат» — это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.

«Гарантия безопасности России»

По словам аналитиков, «Сармат» — уникальное по своим характеристикам оружие.

«Эта ракета имеет гораздо меньший, чем её предшественники, разгонный участок, очень быстро уходит в космос, способна достигать цели с различных траекторий, в том числе через Южный полюс. Она может доставлять гиперзвуковые блоки, имеет систему, способную преодолевать любую современную и перспективную ракетную оборону. Без всяких сомнений, «Сармат» — это уникальнейшее средство, которое пока ни одна страна в мире не имеет», — заявил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов.

В свою очередь, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что США также ведут работы по обновлению своего ракетного арсенала, однако пока серьёзно отстают в этом вопросе от РФ.

«Американцы только сейчас начинают создавать свою ракету. Сколько лет у них уйдёт на это дело? А у нас эти системы уже есть, и в этом году эти ракеты будут поставлены на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», — пояснил Литовкин.

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По словам аналитика, успешное испытание и последующее принятие «Сармата» на вооружение серьёзно укрепит обороноспособность России.

«Данная ракета — гарантия безопасности России. А также гарантия того, что ни одна страна Запада никогда не будет с нами воевать», — считает собеседник RT.

По его словам, необходимость укрепления и обновления российской ядерной триады стала ещё более очевидна сегодня, когда конфронтация с Западом достигла высшей точки из-за ситуации на Украине.

«Видите, какая сейчас политическая ситуация в мире? Но, что называется, ни одна собака к нам не сунулась, потому что знают, что получат по полной программе», — отметил Литовкин.

Аналогичного мнения придерживается и Юрий Кнутов.