«Мощный противоракетный зонтик»: как зенитные ракетные системы С-500 укрепят обороноспособность России

В России началось серийное производство перспективной зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». Об этом сообщил генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков. По его словам, в будущем С-500 может стать основой системы воздушно-космической обороны России. Система С-500 предназначена для уничтожения баллистических и крылатых ракет, а также аэродинамических целей. «Прометей» способен сбивать гиперзвуковые ракеты, а также поражать цели в космосе. По словам аналитиков, на данный момент С-500 является самой передовой ЗРС в мире.

Новейшая зенитная ракетная система ЗРС С-500 «Прометей» запущена в серийное производство. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК», — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам Яна Новикова, в будущем С-500 может стать «основой системы ВКО (воздушно-космической обороны. — RT) России».

Напомним, в сентябре прошлого года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о начале поставок С-500 в войска.

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антеем» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава», — сказал Борисов.

Испытания ЗРС С-500 «Прометей»

Месяцем позже ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что ЗРС С-500 поступила в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район.

А в январе 2022 года командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Николай Гостев в интервью газете «Красная звезда» заявил, что до 2025 года комплексами С-500 планируется оснастить также и южные части российской армии.

«Построить стратегическую ПРО»

Разработчик «Прометея» концерн «Алмаз-Антей» не раскрывает тактико-технические характеристики ЗРК.

Как следует из открытых источников, «Прометей» способен работать во всём диапазоне высот и скоростей. В частности, как отметил летом 2020 года главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, С-500 может сбивать гиперзвуковые цели и поражать объекты в космосе.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать… гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — сообщил Суровикин.

Он добавил, что основной задачей С-500 является уничтожение баллистических ракет средней дальности и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, но при необходимости ЗРС может поражать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты, БПЛА, низкоорбитальные спутники и космические средства поражения.

В 2020 году генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов отмечал, что С-500 сможет перехватывать цели на высоте в сотни километров от поверхности земли.

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Перехват в верхних слоях атмосферы — реально. Это сотни километров от Земли... Это система, решающая целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны», — подчеркнул конструктор.

Созинов также добавил, что разработчики постарались дать С-500 все необходимые средства для борьбы с перспективными целями на десятилетие вперёд.

«Мы постарались сделать прогноз на ближайшие 25 лет по развитию средств воздушно-космического нападения и полагаем, что он будет очень достоверным с точки зрения тех характеристик, которых может достигнуть потенциальный противник за этот период времени. Соответственно, наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые ещё отсутствуют, но могут появиться через пять, семь или десять лет», — рассказал генеральный конструктор «Алмаз-Антея».

Среди сильных сторон С-500 эксперты также отмечают защиту от воздействия на ЗРС систем радиоэлектронной борьбы противника.

«Помехозащищённость очень высокая. Причём не только от существующих систем, но и перспективных. Это касается не только самого комплекса, но и ракет», — заявил в комментарии RT директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По мнению эксперта, С-500 по многим параметрам превосходит своего предшественника С-400 «Триумф».

«С-500 полностью автоматизирован, в нём используется компьютер с современным ИИ (искусственным интеллектом. — RT). Кроме того, С-500 имеет противоракетную часть, которая способна поражать гиперзвуковые цели. С-400 тоже поражает, но не все. С-500 поражает широкую номенклатуру таких целей. Более того, ЗРС способна поражать цели в ближнем космосе. Дальность поражения целей по сравнению с С-400 выросла на 200 км», — рассказал Кнутов.

Он также отметил, что С-500 является «головным комплексом» по отношению к другим российским ЗРК.

«С-500 может управлять ими в качестве центральной системы и создавать эшелонированный купол ПВО. Эти комплексы могут работать как самостоятельно, так и в составе автоматизированной системы управления», — пояснил аналитик.

По словам Юрия Кнутова, С-500 «обгоняет разработанные в других странах системы на 10—15 лет».

«Пока ничего подобного ни одна страна мира не создала. Важность создания такой системы обусловлена тем, что она способна развернуть зонтик ПРО и ПВО над всей территорией России. Таким образом, на её основе можно построить стратегическую ПРО России», — отметил Кнутов.

«Для защиты от потенциального ядерного нападения»

После того как российские войска будут укомплектованы С-500, РФ может начать поставки данных систем зарубежным заказчикам. В частности, Юрий Борисов в конце прошло года сообщил, что первым иностранным покупателем новейших российских ЗРС может стать Индия.

«Конечно, после того как мы в нужном количестве поставим это вооружение нашей родной армии, Индия будет первой в списке, если изъявит желание купить эти современные средства», — сказал вице-премьер.

Испытательный пуск ракеты С-500

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

В марте 2022 года аналогичное заявление сделал и посол России в Индии Денис Алипов.

«Я могу подтвердить, что если со стороны Индии будет проявлена заинтересованность в приобретении систем С-500, то с нашей стороны такое пожелание будет самым внимательным образом изучено и рассмотрено», — сказал дипломат.

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По словам экспертов, система С-500 может оказаться крайне востребована на международном рынке, несмотря на действия США, которые активно пытаются помешать международным продажам российских комплексов С-400 «Триумф».

Однако разговор об экспорте С-500 вести пока рано, считают аналитики, поскольку в первую очередь надо обеспечить данными ЗРС российские войска.

«Вначале будут удовлетворены потребности российской армии. Система должна прикрыть все важнейшие объекты нашей страны, благодаря ей будет создан мощный противоракетный зонтик. А потом уже её будут продавать таким странам, как Индия», — заявил Юрий Кнутов.

В свою очередь, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с RT отметил, что в настоящий момент Россия будет продолжать продвигать на международных рынках ЗРК С-400, который по-прежнему превосходит по своим характеристикам все зарубежные аналоги.

«Поставки С-400 на экспорт начались относительно недавно. Для подавляющего большинства заказчиков возможностей С-400 будет более чем достаточно. Для многих стран характеристики С-500 будут даже избыточны, поскольку данная система создавалась в том числе и для защиты от потенциального ядерного нападения», — заключил аналитик.