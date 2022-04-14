«Самые современные и перспективные»: как подлодка «Кронштадт» усилит ВМФ России

Подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 успешно прошла второй этап заводских ходовых испытаний, сообщили в пресс-службе судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи». В ходе тестов в полигонах Финского залива осуществлялось погружение субмарины и проверка её систем. Теперь «Кронштадт» будут готовить к третьему этапу испытаний. Основными преимуществами субмарин проекта 677 эксперты называют их малошумность и способность выполнять широкий спектр задач. По мнению аналитиков, в перспективе такие лодки станут основой российского неатомного подводного флота.

Второй этап заводских ходовых испытаний подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» успешно завершился в полигонах Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе судостроительного предприятия АО «Адмиралтейские верфи».

На этой стадии были «совершены погружения субмарины, проверены системы корабля».

Напомним, «Кронштадт» был заложен в июле 2005 года, однако впоследствии строительство было приостановлено и возобновилось только в 2013 году. Корабль был спущен на воду в сентябре 2018-го.

«Задержка в строительстве позволила учесть на этом корабле опыт строительства и эксплуатации подводной лодки «Санкт-Петербург», по всем показателям эта лодка превосходит своего предшественника — лодки 636-го проекта», — заявил тогда во время торжественной церемонии генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

Дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург»

РИА Новости

© Алексей Даничев

«Подводные корабли проекта 677 относятся к четвёртому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам», — пояснили на «Адмиралтейских верфях».

Фокус на «Ладу»

Командование ВМФ сегодня уделяет большое внимание строительству неатомных подлодок — в приоритете проект 677 «Лада». Он был разработан в стенах Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», став развитием проекта 877 «Палтус».

В «Ладе» применяются новые решения в конструкции корпуса, особое покрытие и новейшая радиоэлектроника. Благодаря этому удалось реализовать изначальное требование к лодкам проекта — они обладают большей скрытностью и меньшей шумностью.

Как поясняют в «Адмиралтейских верфях», уровень шума удалось снизить благодаря применению всережимного главного гребного электродвигателя на постоянных магнитах, установке виброактивного оборудования на виброизоляторы и внедрению технологии нанесения противогидролокационного покрытия нового поколения.

«Военно-морской флот считает, что подводные лодки этого проекта станут основным (типом. — RT) для неатомного подводного флота России», — отмечал в 2017 году заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Длина «Лады» — почти 67 м, ширина — 7 м, скорость подводного хода — 21 узел (39 км/ч), водоизмещение — 1,7 тыс. т, глубина погружения — более 300 м, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек.

«Отличительными особенностями подводных лодок проекта 677 по сравнению с подводными лодками предыдущего поколения являются возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям и улучшенные характеристики радиоэлектронного вооружения», — отмечается в материалах Минобороны РФ.

Подводная лодка «Кронштадт» во время первого этапа заводских ходовых испытаний

РИА Новости

© Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Эти подлодки предназначены для самостоятельных операций против субмарин, кораблей и наземных целей противника. Они также могут быть задействованы для противолодочной обороны в прибрежных районах и проливных зонах, а также для постановки минных заграждений.

«Подводные лодки данного проекта могут эксплуатироваться в любом районе Мирового океана (кроме районов со сплошным ледовым покрытием) в любых метеоусловиях, в мелководных и глубоководных акваториях», — уточняется на сайте «Адмиралтейских верфей».

«Дешевле и эффективнее»

Основными достоинствами субмарин проекта 677 эксперты называют их малошумность и компактность.

«Кронштадт» и ему подобные — однокорпусные подлодки. Соответственно, они меньшего водоизмещения, что при этом не сказывается на их возможностях по вооружению. Немаловажно, что удалось добиться снижения их шумности, что даёт им преимущество при выполнении боевых задач», — пояснил в беседе с RT капитан 1-го ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, субмарины проекта «Лада» «превзошли предыдущие творения КБ «Рубин».

«Речь идёт об акустике, вооружении. Так, «Кронштадт» может не только торпедами стрелять, но и ракетами «Калибр» с торпедных аппаратов, то есть, по сути, является практически ракетной подводной лодкой», — сказал Дандыкин.

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В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин выделил многофункциональность «Кронштадта».

«Субмарина может решать множество задач: борьба с подводными лодками и надводными кораблями вероятного противника, борьба с наземными целями, обеспечение развёртывания стратегических атомных подводных лодок, а также многое другое», — рассказал он в интервью RT.

По мнению Василия Дандыкина, такие подлодки, как «Кронштадт», могут быть задействованы во внутренних морях, где нет атомных субмарин. По его словам, речь идёт о Северном и Балтийском флоте, а также в некоторой степени и о Тихоокеанском.

«Эти корабли могут прикрывать развёртывание атомного подводного ракетного флота и надводных кораблей. Они также могут стрелять и по берегу из подводного положения. Там, где раньше задачи приходилось решать атомным субмаринам, теперь нишу заполнят они. Они и дешевле, и даже в каких-то моментах эффективнее», — отмечает аналитик.

Он также подчеркнул, что проект 677 является исключительно российским продуктом.

«Раньше были трудности из-за обрыва цепочек производства после развала СССР. Но теперь это будет основная неатомная субмарина в российском флоте», — резюмировал Дандыкин.