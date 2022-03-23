Бесшумный удар: какими возможностями будут обладать многоцелевые подлодки «Лада»

Две большие многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 будут заложены на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в 2022 году. Об этом сообщили в Объединённой судостроительной корпорации. Субмарины относятся к четвертому поколению и оснащены новейшей радиоэлектроникой, а также рядом глубоко усовершенствованных систем. Это обеспечивает подлодки «Лада» непревзойдённой скрытностью и меньшей шумностью, незаменимой для нанесения внезапных ударов, отмечают эксперты.

На петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи» в 2022 году будут заложены две большие многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада». Об этом агентству ТАСС сообщили в Объединённой судостроительной корпорации.

В середине февраля в пресс-службе «Адмиралтейских верфей» заявили о начале резки металла для этих судов. Контракт с Минобороны РФ на постройку новых субмарин был заключён в июне 2019 года.

Также сейчас подлодка этого проекта «Кронштадт» готовится ко второму этапу заводских испытаний. На первом этапе состоялись скоростные и манёвренные тесты.

Гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков в феврале прошлого года сообщил, что подлодки «Кронштадт» и «Великие Луки» будут переданы ВМФ России в 2022-м.

Головная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» в сентябре 2021 года вошла в боевой состав Северного флота.

Новое поколение

Проект 677 «Лада», как и проект 636 «Варшавянка», являются дальнейшим развитием подлодок серии 877 «Палтус». Они были разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин».

Суда проекта 677 относят к четвёртому поколению дизель-электрических субмарин. Они оснащены новейшей радиоэлектроникой и рядом систем, глубоко усовершенствованных по сравнению с подлодками третьего поколения. В корпусе применены новые технические решения и особое покрытие, что обеспечивает непревзойдённую скрытность и меньшую шумность.

«По всем показателям эта подлодка превосходит своих предшественников — лодки 636-го проекта. Мы верим, что будущее ВМФ России в составе неатомных подводных лодок за 677-м проектом, верим, что будет большая серия», — отмечал в 2018 году Александр Бузаков.

Подводная лодка проекта 677 «Лада»

РИА Новости

© Алексей Даничев

Суда проекта 677 предназначены для самостоятельных операций против субмарин и боевых кораблей потенциального противника в ограниченном районе действий, прибрежных и проливных зонах. Также они могут атаковать наземные цели крылатыми ракетами.

«Лады» могут эксплуатироваться в любых метеоусловиях как в мелководных, так и в глубоководных акваториях в любом районе Мирового океана, за исключением зон со сплошным ледовым покрытием.

Данные о детальном характере нововведений на лодках проекта 677 не предаются огласке, однако, по сообщениям конструкторов и открытых источников, они оснащены гидроакустикой, радиоэлектронным оборудованием и двигателями нового поколения.

Надводное водоизмещение подлодок «Лада» составляет 1765 тонн. Под водой они могут развивать скорость до 21 узла (около 39 км/ч). При этом они обладают увеличенной дальностью хода в подводном положении: при скорости хода в три узла (около 5,5 км/ч) она составляет до 650 миль. Рабочая глубина погружения — порядка 250 м, предельная — 300 м. В режиме автономного плавания они могут находиться в море до 45 суток. Экипаж составляет 35 человек.

Подводные лодки серии «Лада» имеют в носовом отсеке шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм. Они, в частности, предназначены для запуска ракет «Калибр». Кроме того, в открытых источниках отмечается, что они обладают возможностью запуска торпед УСЭТ-80К и «Шквал», а также крылатых противокорабельных ракет «Оникс».

Незаметная защита

Сообщение о начале строительства этих подлодок говорит о том, что субмарины проекта 677 оказались востребованы госпрограммой по развитию вооружений, в рамках которой выделяется финансирование на закупку той или иной военной техники, рассказал в беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

«Эти подлодки называют «Чёрные дыры» из-за малой шумности и заметности. Нашему флоту требуются такие субмарины для ближней морской и прибрежной зоны. Они востребованы для защиты границ в Балтийском и Чёрном морях, в неглубоких районах Тихого океана на Дальнем Востоке», — пояснил эксперт.

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Другим достоинством этих субмарин является возможность наносить удары по широкому спектру целей.

«Ракеты «Калибр» могут поражать как корабли, так и наземные цели. Кроме того, они несут торпедное вооружение для противолодочных ударов. Они смогут заниматься и выбросом морских мин. Это многофункциональные субмарины, одни из самых тихих подводных лодок в Военно-морском флоте России и в мире в целом», — добавил собеседник RT.

Дизель-электрические подводные лодки в основном используются в ближней морской зоне, и в ВМФ России суда проекта «Лада» будут дополнять лодки «Варшавянка», рассказал в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Это большие дизель-электрические подводные лодки, у которых надводная дальность плавания на крейсерской скорости составляет до 650 миль, что соответствует ближней морской зоне. Они вооружаются носовыми аппаратами с универсальной пусковой установкой, которая позволяет использовать не только торпеды, но и ракеты «Калибр», — отметил эксперт.

Подводная лодка проекта 677 «Лада» во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Алексей Никольский

Преимущество подлодки заключается и в универсальности пусковой установки.

«В связи с тем, что у нас сейчас все новые морские корабли и подводные лодки оснащаются универсальной пусковой установкой, то, помимо «Оникса» и «Калибра», на такие суда в перспективе можно будет поставить и другие ракеты», — добавил собеседник RT.

Принадлежность этих субмарин к четвёртому поколению военной техники говорит о том, что они отвечают всем современным требованиям, выдвигаемым к многоцелевым неатомным подлодкам, отметил Алексей Леонков.

«Они будут соответствовать всему перечню критериев, который будет актуален в ближайшие 20—30 лет: они малошумные, имеют в своём составе новейшие гидроакустические комплексы с антенной, которые позволяют им обнаруживать как подводные лодки, так и надводные корабли вероятного противника. Благодаря широкой номенклатуре ударного вооружения — ракетам «Калибр», торпедам УСЭТ-80К, ракетам П-800 «Оникс» — они будут надёжной военной морской техникой для организации обороны ближней морской зоны», — подчеркнул военный эксперт.

Причём при работе в составе корабельной группировки эти субмарины позволят расширить диапазон обнаружения подводных и надводных систем вероятного противника.

«То есть они будут идти в авангарде и передавать информацию надводным кораблям, входящим в группировку, и дальше со своих позиций либо выдавать целеуказания по обнаруженным объектам, либо поражать их своим ударным торпедным и ракетным вооружением», — заключил эксперт.