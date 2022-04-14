«Уран» в ближней морской зоне: как корвет «Резкий» усилит Тихоокеанский флот России

Ракетный корвет «Резкий» проекта 20380 вышел на заводские ходовые испытания, сообщили на Амурском судостроительном заводе. Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Его основное вооружение — комплекс «Уран» с крылатой противокорабельной ракетой Х-35. Эксперты отмечают, что появление нового корабля такого класса расширит возможности групп Тихоокеанского флота РФ в ближней морской зоне.

Корвет «Резкий» проекта 20380, построенный для Тихоокеанского флота, вышел на заводские ходовые испытания.

«В течение нескольких дней корабелы вместе с экипажем будут проверять работу навигационного оборудования, энергоустановок, оценят управляемость и остойчивость корвета», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Амурского судостроительного завода, входящего в Объединённую судостроительную корпорацию.

Также в ходе испытаний будут проверены мореходные, маневренные и ходовые качества и оценена надёжность работы всего комплекса оборудования и механизмов корвета, отметили в Амурском судостроительном заводе.

Сейчас на корабле работает камбуз и уже проживают команда корвета и сотрудники завода. Ранее «Резкий» был полностью подготовлен к началу ходовых испытаний.

После этого корвет должен пройти государственные испытания, после чего будет передан в состав ВМФ России.

Обновлённая версия

Корабли проекта 20380 являются многоцелевыми корветами ближней морской зоны. Их разработка велась в конце 1990-х и начале 2000-х годов Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге.

Корвет «Резкий» был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году в день 80-летнего юбилея предприятия. Он сошёл со стапелей в июле 2021 года, а уже в ноябре был доставлен во Владивосток для подготовки к испытаниям.

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Эти корветы предназначены для обнаружения и уничтожения кораблей и подлодок противника в ближней морской зоне, обеспечения высадки морского десанта и патрулирования прибрежных вод. В палубном ангаре на корвете базируется корабельный вертолёт Ка-27.

Длина корабля составляет 104,5 м, ширина — 13 м, осадка — 7,95 м. Полное водоизмещение — 2,2 тыс. тонн.

Главная двухвальная дизельная энергетическая установка корабля состоит из двух агрегатов ДДА12000 мощностью по 12 тыс. л. с. Она обеспечивает корветам скорость полного хода до 27 узлов (50 км/ч). При конструировании этих кораблей особое внимание было уделено снижению уровня шума механизмов энергетической установки, что позволило снизить заметность корабля в гидроакустическом диапазоне.

Дальность хода корветов — до 3,5 тыс. морских миль (около 6,4 тыс. км) при автономности плавания в 15 суток. Экипаж — 99 человек.

Главным ударным вооружением кораблей проекта 20380 является комплекс «Уран» с крылатой ракетой Х-35. По данным из открытых источников, она способна поражать боевые и транспортные корабли с водоизмещением до 5 тыс. тонн.

Также корабль оснащён зенитным ракетным комплексом морского базирования «Редут».

Корвет проекта 20380 в стадии строительства

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© MOD Russia

Вспомогательным вооружением являются артиллерийский комплекс А-190 калибра 100 мм и артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм. Кроме того корвет оснащён двумя торпедными аппаратами для запуска противолодочных торпед «Пакет».

Корвет «Резкий» строится в соответствии с обновлённой версией проекта 20380, которая имеет улучшенные возможности по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Так, «Резкий» получил радар «Заслон», способный обнаруживать не только самолёты и вертолёты, но и более сложные цели — крылатые ракеты, беспилотники и артиллерийские снаряды.

В ближней зоне

Корветы проекта 20380 не остались незамеченными военно-экспертным сообществом Запада. Американский военно-политический журнал The National Interest выпустил несколько посвящённых этим кораблям материалов, в которых сравнивал российские корветы со схожими по задачам литоральными кораблями ВМС США.

Так, в статье «Новейшие российские корветы проекта 20380 — инструмент демонстрации силы в Тихом океане» издание отмечает, что новые корабли этой серии значительно усилят оперативные возможности российского флота в регионе.

«Россия незаметно укрепляет свой военно-морской флот, оснащая надводные корабли новыми видами вооружения и создавая новые практически невидимые для радаров корветы, спроектированные специально для действий в Тихом океане», — отмечает издание.

Материал издания The National Interest «Новейшие российские корветы проекта 20380 — инструмент демонстрации силы в Тихом океане»

© The National Interest

Авторы The National Interest отмечают, что «корветы проекта 20380 обладают качествами и вооружением, позволяющими им выполнять задачи в любой океанической среде».

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT отметил, что главной задачей корвета «Резкий» и других кораблей проекта 20380 будет защита границ России и важных районов в прибрежной зоне Тихого океана на Дальнем Востоке.

«Их основное вооружение — комплекс «Уран» с управляемыми противокорабельными крылатыми ракетами X-35, которые предназначены для поражения кораблей класса эсминец. Эти ракеты обладают дальностью полёта до 280 км, при этом летят по сложной траектории, чтобы избежать поражения со стороны средств ПВО противника и обеспечить поражение цели. Корабли такого класса обычно действуют в составе ударных групп, выполняющих боевые задачи в ближней морской зоне», — рассказал собеседник RT.

Высока вероятность того, что в будущем эти корветы могут быть оснащены универсальными пусковыми установками, считает Алексей Леонков.

«В будущем все корабли будут оснащены такими универсальными установками, чтобы можно было запускать не только «Калибры», но и ракеты «Оникс» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Если такие установки не будут монтироваться на них сейчас, то это будет сделано в дальнейшем в ходе модернизации», — пояснил военный эксперт.

Корвет «Резкий» будет защищать другие корабли ударной группы от средств воздушного нападения, а также подавлять надводные корабли и подлодки вероятного противника, добавил Алексей Леонков.

«Резкий» обладает всем необходимым вооружением для эффективной борьбы с боевыми кораблями потенциального противника, отметил в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«Благодаря ударному вооружению этот корвет может справиться с большинством боевых задач, стоящих перед ВМФ на современном морском театре военных действий», — рассказал собеседник RT.

Корвет «Бойкий» проекта 20380

globallookpress.com

© MOD Russia

Поступление «Резкого» на Тихоокеанский флот усилит его возможности, дав ему новую боевую единицу, которая будет актуальна ближайшие десятилетия, пояснил Стрельбицкий.

«Благодаря универсализации ВМФ, любой новый корабль по определению лучше, чем корабль предыдущих проектов. По советским стандартам, срок службы надводного корабля — 25 лет, подводой лодки — 15 лет. После этого идёт, так называемое, техническое старение. Поэтому срок службы ряда прекрасных советских кораблей уже реально подошёл к концу. Нашему флоту нужны новые корабли, и корвет «Резкий» — показатель того, что российская военная промышленность продолжает развиваться. Тем более, что это не единичный опытный корабль, а серийный. Это значит, что мощь ВМФ будет расти последовательно», — заключил эксперт.