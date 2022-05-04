«Наносить удары на десятки километров»: в чём уникальность сверхмощной российской самоходки «Малка»

Экипажи самоходных установок большой мощности «Малка» нанесли успешные удары по позициям артиллерийских орудий украинской армии. Соответствующую информацию опубликовало Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации эти комплексы применялись для поражения подземных командных пунктов, бетонных дотов и тяжёлой техники противника. После распада СССР «Малка» считалась рудиментом холодной войны, но несколько лет назад её начали возвращать в строй. Сегодня она модернизируется: повышается точность, манёвренность и автоматизация процессов управления. По мнению экспертов, «Малка» способна уничтожать широкий спектр целей и вести эффективную контрбатарейную борьбу.

Расчёты российских самоходных артиллерийских установок (САУ) большой мощности 2С7М «Малка» нанесли удары по позициям ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В частности, грамотными действиями военнослужащих ВС РФ были уничтожены 203-мм самоходки «Пион» и батареи 122-мм гаубицы Д-30 украинской армии.

«Корректировка боевой работы артиллерийских расчётов проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов… Как заявили сами артиллеристы, такие цели («Пион» и Д-30. — RT) достойные и очень сложные. Для их поражения приходится применять все практические навыки и умения», — говорится на сайте военного ведомства.

Ранее военное ведомство РФ не публиковало информацию о применении «Малки» в ходе спецоперации. Однако в марте сюжет о работе экипажей этих САУ выпустил телеканал Минобороны РФ «Звезда». В нём отмечалось, что самоходки развёрнуты на приграничной с Украиной территории и ведут огонь по подземным командным пунктам, бетонным дотам и тяжёлой технике противника.

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Боевая работа «Малки» происходит в составе батареи, в которую входят орудия и взвод управления, который получает от разведки координаты целей и корректирует огонь, учитывая дистанцию расположения вражеского объекта и погодные условия. При необходимости ведения беглого огня (увеличения интенсивности обстрела) на перезаряжание и наведение расчётам САУ отводится 40 секунд.

«Разведка работает очень точно, эффективно. Даёт точные координаты. Мы своевременно поражаем, точно в цель. Сто процентов. Всё что нам дают, мы отрабатываем», — заявил журналистам командир орудия Артём.

Также «Звезда» приводит рассказ вычислителя артиллерийской батареи Максима о том, что огонь из «Малок» помогал прикрывать российские мотострелковые подразделения и выбивать националистов из насиженных укрепрайонов.

Как полагают опрошенные RT эксперты, благодаря высокой дальности стрельбы и огромной огневой мощи «Малка» является эффективным средством поражения хорошо укреплённых объектов военной инфраструктуры ВСУ и оружием ведения контрбатарейной борьбы.

«Чрезвычайно важно, чтобы выстрелившего противника ликвидировали сразу же, пока он не сменил дислокацию. Я думаю, что именно такие задачи возложены на «Малку» в ходе спецоперации. Эта САУ способна оперативно получать информацию о неприятеле и наносить удары на десятки километров. Если данные разведки верны, то враг вряд ли сможет избежать поражения», — заявил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Баранец.

203-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) «Малка» во время динамического показа на «Армии-2020»

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Аналогичное мнение высказал в комментарии RT и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

«Малка» не обладает высокой скорострельностью, но это одна из самых мощных систем в мире в своём классе. Масса снарядов самоходки превышает 100 кг. Такие боеприпасы способны эффективно уничтожать бункеры, другие укрепления противника, любые артиллерийские орудия — даже один снаряд может вывести из строя целую батарею неприятеля», — говорит Литовкин.

Расширение потенциала

Как рассказали эксперты, после распада СССР «Малка» и другие артиллерийские комплексы большой мощности были признаны рудиментом холодной войны и начали сниматься с вооружения. Однако несколько лет назад в России на основе анализа вооружённых конфликтов произошла переоценка значения орудий крупного калибра. В итоге 2С7М и другие сверхмощные средства артиллерийского поражения начали возвращать в войска с мест хранения.

По данным Минобороны РФ, «Малка» предназначена для нанесения ударов по средствам ядерного нападения, артиллерии, скоплений военной техники, пунктам управления, инженерным укреплениям, складам с боеприпасами и топливом и другим объектам военной инфраструктуры противника. Также самоходка может разрушать подземные сооружения, находящиеся на глубине 10 м, что недоступно другим типам артиллерийских комплексов ВС РФ.

Масса САУ составляет 46 т, экипаж — 7 человек, скорость передвижения по шоссе — 60 км/ч. Помимо артиллерийского орудия калибра 203 мм, «Малка» вооружена 7,62-мм пулемётом Калашникова. Машины управления батареи оснащены разнообразной электронной аппаратурой, оптическими приборами разведки и системой топографической привязки на базе ГЛОНАСС.

«Малка» была создана в 1980-е годы на основе советской самоходки «Пион». Новая САУ отличалась более мощным двигателем, который к тому же был способен работать на дизеле, керосине и бензине (на «Пионе» устанавливался дизельный двигатель В-46-1).

Кроме того, «Малка» получила более совершенную ходовую часть, улучшенный механизм заряжания (позволил повысить скорострельность) и увеличенный в два раза (с 4 до 8 снарядов) возимый боекомплект.

Из данных Минобороны РФ об учениях с привлечением расчётов 2С7М следует, что на театре военных действий «Малка» способна взаимодействовать с реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», «Ураган», пушками «Гиацинт», сверхмощными самоходными миномётами «Тюльпан» и гаубицами «Мста-С».

Информацию о противнике и целеуказание батарея «Малки» принимает от интегрированного в экипировку «Ратник» комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и БПЛА «Орлан-10».

Стрельба из САУ «Малка» на учениях в Амурской области

© Минобороны России

При наличии у противника средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на беспилотник устанавливается ретранслятор сигнала радиосвязи. Данное техническое решение повышает надёжность работы сети управления разведки.

Как сообщается в материалах Минобороны РФ, связка с дроном позволила повысить боевые возможности и точность стрельбы из 2С7М.

«Применение комплекса БПЛА с дальнобойной системой «Малка» значительно расширил её потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия», — отмечают в военном ведомстве.

Для учёта влияния погодных условий на стрельбу дальнобойной артиллерии применяется современный радиопеленгационный метеорологический комплекс «Улыбка». Он собирает данные о температуре, влажности, скорости ветра в разных слоях атмосферы.

Скорость и точность

Для повышения боевых возможностей последние годы в России проводится модернизация «Малки». Работы осуществляет расположенное в Екатеринбурге АО «Уралтрансмаш». Предприятие входит в состав «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех». Усовершенствование САУ осуществляется в рамках гособоронзаказа на 2020—2022 годы.

Первая улучшенная «Малка» была поставлена в российские войска весной 2020 года. На машине появились новые коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.

По сообщению «Ростеха», перед передачей в ВС РФ самоходка успешно прошла полный цикл испытаний, которые позволили проверить качество ходовой части, силовой установки и трансмиссии, а также надёжность пушки 2А44 и системы управления огнём.

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«После модернизации у орудия существенно улучшились все основные характеристики: ход, манёвренность, подвижность и командная управляемость», — говорится на сайте госкорпорации.

Акцент в модернизации «Малки» делается на замену импортных комплектующих.

Как уточнил ранее в интервью РИА Новости генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров, импортозамещение на 2С7М касается в том числе комплектующих, которые изготавливались на украинских предприятиях.

«Заменили бортовую коробку передач, которая ранее выпускалась в Харькове, на отечественную, заменили силовую установку, которая также была украинской. Провели импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины», — подчеркнул Семизоров.

По словам Баранца, модернизированная «Малка» оснащена усовершенствованными системами наведения на цель и определения её координат, средствами связи с корректировщиками огня и механизмом заряжания.

Первая модернизированная 203-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) «Малка»

© Уралвагонзавод

«В модернизированной «Малке» появилось множество новых приборов и систем, которые значительно улучшили её управляемость, скорость и точность поражения противника. Сейчас батарея этой САУ значительно быстрее выявляет и уничтожает вражеские объекты», — отметил Баранец.

В свою очередь, как рассказал Дмитрий Литовкин, усовершенствованная «Малка» отличается прежде всего тем, что интегрирована в единую цифровую систему управления на поле боя и может получать информацию от широкого круга внешних источников.

«Модернизированный вариант 2С7М характеризуется интеграцией в цифровое управление войск на театре военных действий. Самоходка быстрее получает координаты целей и производит автоматический расчёт баллистики. Важно, что новая «Малка» может вести огонь с закрытых позиций и обстреливать большой спектр объектов, в том числе подземные и площадные цели», — резюмировал Литовкин.