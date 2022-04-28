Огневая поддержка: как высокоточное оружие помогает ВС РФ выполнять задачи в ходе спецоперации

Накануне Черноморский флот выполнил пуски крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по «назначенным наземным целям» на территории Украины. Как ранее отмечали в Минобороны, в ходе спецоперации российские ВС используют высокоточное оружие и наносят им удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. Помимо «Калибров», армия РФ применяет ракеты комплексов «Бастион», «Искандер», артиллерийские боеприпасы «Краснополь» и различные средства поражения воздушного базирования, включая «Кинжал». По мнению экспертов, высокоточное оружие истощает материально-технический потенциал ВСУ, что способствует продвижению российских войск на земле.

В ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции Вооружённые силы РФ накануне нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры украинской армии.

«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям», — говорится на сайте военного ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что «Калибрами» были поражены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами. Объекты располагались на территории Запорожского алюминиевого комбината.

По данным Минобороны РФ, «Калибр» предназначен для поражения «широкого спектра наземных, морских надводных и подводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия противника».

«Неуязвимы для ПВО»

Как неоднократно подчёркивали в Минобороны РФ, в спецоперации российская армия использует исключительно высокоточное оружие и наносит им удары только по объектам военной инфраструктуры Украины, которые создавались в целях милитаризации и проведения карательной операции в отношении мирного населения Донбасса.

По официальным данным, помимо «Калибров», Вооружённые силы РФ применяют в спецоперации несколько других типов высокоточных средств поражения. С суши осуществляются пуски из ракетных комплексов «Искандер», «Бастион», а ствольная артиллерия ведёт огонь боеприпасами «Краснополь» с полуактивными лазерными головками самонаведения (ГСН).

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Также для ликвидации целей на территории Украины используются высокоточные ракеты воздушного базирования.

Из информации Минобороны следует, что в рамках спецоперации российская авиация провела несколько пусков гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал», носителями которого являются истребители МиГ-31.

Так, в начале апреля этот боеприпас уничтожил защищённый командный пункт группировки украинских войск в Донбассе. Во второй половине марта ракеты «Кинжала» поразили подземные хранилища авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Ивано-Франковской области и крупные склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Николаевской области.

Также для уничтожения хорошо защищённых объектов на территории Украины Воздушно-космические силы РФ применяют менее известные широкой публике боеприпасы. Например, экипажи многофункциональных двухместных самолётов Су-34 успешно наносят удары ракетами семейства Х-29 «воздух — поверхность».

Х-29 была создана в 1980-х годах, но в настоящее время на вооружении ВКС находятся её усовершенствованные модификации. В частности, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» выпускает ракеты Х-29ТЕ с пассивной головкой самонаведения и Х-29Л телевизионной ГСН. У этих боеприпасов скромная дальность, но они отличаются высокой точностью и имеют мощную боевую часть массой 320 кг.

Ракета Х-29 под крылом российского боевого самолёта

© «Тактическое ракетное вооружение»

Ещё одно эффективное средство поражения воздушного базирования, применяющимся в ходе спецоперации, — сверхзвуковая ракета Х-31ПМ. Она способна самостоятельно находить цель, сканируя значительные участки наземной или надводной поверхности.

Считается, что данный боеприпас наиболее эффективен для ликвидации радиолокационных станций. При этом Х-31ПМ практически неуязвима для средств ПВО противника.

Высокоточное оружие воздушного базирования запускается и с беспилотных аппаратов. Так, для точечного поражения одиночных целей в спецоперации ВС РФ используются тяжёлые разведывательно-ударные БПЛА «Иноходец» («Орион»). Они преимущественно уничтожают укрепления, бронетехнику и автомобили ВСУ.

Как пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, в ходе спецоперации ВС выбор того или иного типа высокоточного оружия определяется прежде всего дальностью расположения цели, её параметрами и наличием у противника средств ПВО.

«Авиация России зачастую применяется таким образом, чтобы не входить в зону действия ПВО. Если требуется ликвидировать защищённые объекты (чаще всего это крупные командные пункты), то для этого из ракетного вооружения воздушного базирования, на мой взгляд, лучше всего подходит «Кинжал». Его ракеты способны уничтожать подземные объекты, неуязвимы для средств ПВО и имеют мощную боевую часть», — отметил Суворов.

Для ударов по глубокому тылу ВСУ, как говорит эксперт, российские ВС предпочитают использовать «Калибры». Возможности этого семейства ракет позволяют уничтожать широкий спектр самых разных целей.

«Насколько я могу судить, «Калибры» — это основное средство поражения украинской военной инфраструктуры, находящейся в глубоком тылу. Удары успешно наносятся по пунктам управления, штабам, базам подготовки противника, оборонным предприятиям, скоплениям тяжёлой бронетехники, комплексам ПВО, складам с ГСМ и арсеналам с боеприпасами», — говорит Суворов.

Приоритетное перевооружение

В недавнем интервью RT вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российское высокоточное оружие имеет «повышенные точностные характеристики и может использоваться для локального поражения скоплений техники, инфраструктурных военных объектов, командных пунктов, складов с вооружением и прочего».

«Как вы видите, наши вооружённые силы, проводя эту операцию, бережно относятся к гражданскому населению. Потому что мы воюем не с ними… Я просто хочу сказать, что применение высокоточного оружия нашими вооружёнными силами обеспечивает заданную, нужную эффективность достижения поставленных целей», — сказал Борисов.

Береговой ракетный комплекс «Бал» в сборочном цеху

© Минобороны России

Также собеседник RT опроверг распространяемые на Украине и на Западе утверждения о том, что у российской армии якобы заканчиваются высокоточные боеприпасы. По словам Борисова, поставки в войска начались задолго до спецоперации и сейчас промышленность РФ готова удовлетворить потребности в них вооружённых сил.

Как известно, вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооружённых сил находится на особом контроле президента России Владимира Путина. О приоритетности передачи армии и флоту высокоточного оружия большой дальности ранее говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он поручил сохранить «заданные темпы» поставок в войска перспективного вооружения.

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Оценивая позже эффективность применения высокоточного оружия в ходе заседании коллегии военного ведомства, Шойгу заявил, что существенный вклад в успешность огневого поражения внесли передовые телекоммуникационные технологии, в том числе оборудование с элементами искусственного интеллекта. Министр обороны отметил, что применение новейшего оборудования обработки и передачи данных позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как «Калибр» и «Кинжал».

В комментарии RT полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что высокоточное оружие помогает российской армии уничтожать поставленные Западом боеприпасы и военную технику, а также вскрытые разведкой цели на неподконтрольных территориях.

«Ещё до начала спецоперации Запад успел накачать Украину большим количеством оружия. Кроме того, у киевского режима осталось много схронов и складов с советскими боеприпасами и арсеналами с техникой. Таким образом, Россия создаёт ВСУ ситуацию голода боеприпасов. Я думаю, что по мере развития второй фазы спецоперации Украина будет намного острее ощущать проблему дефицита боеприпасов», — сказал Баранец.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал»

РИА Новости

© Андрей Станавов

По словам Сергея Суворова, использование ВС РФ высокоточного оружия не только создаёт дефицит боеприпасов, но и лишает противника достаточного количества ГСМ.

«Одним из залогов успеха российской армии, безусловно, должно стать материально-техническое истощение ВСУ. Когда у противника появится острая нехватка боеприпасов и топлива, его боевой потенциал и манёвренные возможности существенно сократятся. Это позволит нашим войскам быстрее продвигаться вперёд на земле», — резюмировал Суворов.