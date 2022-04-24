Силами ПВО России уничтожены десять украинских БПЛА

Короткая ссылка
Российские подразделения силами ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ в районе девяти населённых пунктов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Силами ПВО России уничтожены десять украинских БПЛА
  • Gettyimages.ru

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Барвинок, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Фёдоровка, Ясиноватая уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Кроме того, российские военные высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ для украинских военных.

19 апреля российское Минобороны сообщило об уничтожении двух складов с частями ракет «Точка-У» на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить