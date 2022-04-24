Силами ПВО России уничтожены десять украинских БПЛА

Российские подразделения силами ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ в районе девяти населённых пунктов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Барвинок, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Фёдоровка, Ясиноватая уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Кроме того, российские военные высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ для украинских военных.

19 апреля российское Минобороны сообщило об уничтожении двух складов с частями ракет «Точка-У» на Украине.