Силами ПВО России уничтожены десять украинских БПЛА
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«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Барвинок, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Фёдоровка, Ясиноватая уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.
Кроме того, российские военные высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ для украинских военных.
19 апреля российское Минобороны сообщило об уничтожении двух складов с частями ракет «Точка-У» на Украине.