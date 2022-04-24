ВС России уничтожили ракетами в районе Павлограда цеха по производству взрывчатки для ВСУ
- AP
«Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооружённых сил», — сообщил он.
Ранее Конашенков заявил, что в районе населённого пункта Червонное российскими войсками было уничтожено три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.
19 апреля российское Минобороны сообщило об уничтожении двух складов с частями ракет «Точка-У» на Украине.