Минобороны России заявило об уничтожении трёх складов ВСУ с ракетным вооружением

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населённого пункта Червонное российскими войсками было уничтожено три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 11 военных объектов Украины. Среди них: семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил он.

По его словам, в результате ударов потери ВСУ составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей.

«Также в районе населённого пункта Червонное уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения», — добавил Конашенков.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух складов с частями ракет «Точка-У» на Украине.