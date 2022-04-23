Минобороны России заявило об уничтожении трёх складов ВСУ с ракетным вооружением
- РИА Новости
«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 11 военных объектов Украины. Среди них: семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил он.
По его словам, в результате ударов потери ВСУ составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей.
«Также в районе населённого пункта Червонное уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения», — добавил Конашенков.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух складов с частями ракет «Точка-У» на Украине.