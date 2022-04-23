Минобороны России опубликовало кадры нанесения удара по складам с вооружением ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и вооружением Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что удары высокоточными артиллерийскими снарядами уничтожили ангары ВСУ с вооружением и боеприпасами.

В оборонном ведомстве добавили, что наведение на цель осуществлялось расчётом беспилотного летательного аппарата.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населённого пункта Червонное российскими войсками было уничтожено три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.