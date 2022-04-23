Минобороны России опубликовало кадры нанесения удара по складам с вооружением ВСУ

Короткая ссылка
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и вооружением Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что удары высокоточными артиллерийскими снарядами уничтожили ангары ВСУ с вооружением и боеприпасами.

В оборонном ведомстве добавили, что наведение на цель осуществлялось расчётом беспилотного летательного аппарата.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населённого пункта Червонное российскими войсками было уничтожено три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить