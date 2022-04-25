ВКС России за день поразили высокоточным оружием 27 военных объектов Украины
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«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины», — сказал Конашенков на брифинге.
По его словам, уничтожены четыре пункта управления, склад боеприпасов, штаб террористической группировки «Правый сектор»* в Новгородовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры патрулирования авиацией колонн российской техники на Украине.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).