Минобороны России: в Запорожье ракетами «Калибр» уничтожена партия иностранного оружия

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов.

РИА Новости