Минобороны России: в Запорожье ракетами «Калибр» уничтожена партия иностранного оружия
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов.
- РИА Новости
Отмечается, что оружие было предоставлено США и европейскими странами для украинских войск.
Ранее Минобороны России опубликовало видео запуска высокоточных ракет «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»