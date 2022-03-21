Минобороны России сообщило об ударе ракетой комплекса «Кинжал» с расстояния более 1000 км

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о применении в ходе спецоперации на Украине гиперзвукового оружия.

«Минобороны России проанализированы результаты поражения объектов военной инфраструктуры Украины авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожены подземные защищённые хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У», расположенные в населённом пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населённом пункте Константиновка Николаевской области», — заявил Конашенков.

По его словам, применение ракеты осуществлялось с расстояния более 1000 километров.

«Время полёта гиперзвуковой ракеты составило менее десяти минут», — добавил он.

В Минобороны подчеркнули, что за счёт гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной местности защищённый подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы ракетами «Калибр» уничтожили цеха по ремонту повреждённой украинской бронетанковой техники.