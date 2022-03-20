В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» цеха по ремонту украинской техники

В Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы ракетами «Калибр» уничтожили цеха по ремонту повреждённой украинской бронетанковой техники.

«Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Из акватории Чёрного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту повреждённой в боевых действиях украинской бронетанковой техники», — говорится в заявлении.

Вместе с этим сообщается, что из акватории Каспийского моря ракетами «Калибр», а также из воздушного пространства над Крымом комплексами «Кинжал» уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов в районе населённого пункта Константиновка Николаевской области.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения склада Вооружённых сил Украины ударом российского высокоточного ракетного вооружения.