«Упор на взаимодействие»: какой опыт получили белорусские военные в ходе обучения в российском центре боевой подготовки

В совместном центре боевой подготовки в Нижегородской области состоялся первый выпуск прошедших обучение белорусских военнослужащих, сообщили RT в Минобороны РФ. На финальном этапе занятий прошли ротные тактические манёвры, в ходе которых белорусские танкисты при поддержке российских мотострелков, артиллерии и авиации противостояли условному противнику. Как пояснил журналистам замначальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майор Александр Перязев, акцент в обучении делался на совершенствовании навыков ведения огня, разведки, анализа обстановки на театре военных действий и принятия решений по управлению войсками. Аналогичные совместные центры также заработают в Калининградской области и под Гродно. Как полагают эксперты, такое взаимодействие имеет большое значение для обеспечения безопасности Союзного государства перед лицом угроз со стороны НАТО.

В учебно-боевом центре совместной подготовки в Нижегородской области завершились занятия у первого подразделения белорусской армии, которое проходило здесь тренинг, сообщили RT в пресс-службе Минобороны РФ. Работа с воинским формированием проходила на полигоне Мулино, в центре, созданном по решению министров обороны двух государств — Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

«Личный состав танкового подразделения Вооружённых сил Республики Беларусь проходил обучение на современной материально-технической базе центра в течение месяца. Каждый военнослужащий сдал зачёты и прошёл курс подготовки по своей воинской специальности», — заявили в ведомстве.

Военнослужащие РБ прибыли в Нижегородскую область в конце марта 2022 года и были размещены в автономном полевом лагере АПЛ-500, который также развёрнут в Мулино.

«Весь спектр работы»

На завершающем этапе подготовки было организовано ротное тактическое учение с боевыми стрельбами, в ходе которого российские и белорусские войска отработали задачи по огневому поражению наступающего противника.

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В манёврах приняли участие белорусские экипажи танков Т-72Б3 (были предоставлены ВС РФ) и российские мотострелки на бронемашинах.

Действия сухопутной группировки поддерживали артиллерия и разведывательно-ударные вертолёты Ми-24 ВКС России. Противовоздушную оборону обеспечивал российский расчёт модернизированной зенитной самоходной установки «Шилка».

За ротным тактическим учением наблюдали замначальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-майор Александр Перязев и заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Андрей Жук.

В беседе с журналистами Перязев рассказал, что в ходе подготовки в Мулино белорусские танкисты совершенствовали навыки ведения огня, разведки, анализа обстановки на театре военных действий и принятия решений по управлению войсками и приданными силами.

«Основной упор делался на способность командира роты, командира батальона управлять не только штатным подразделением, но и приданными: мотострелковым взводом, артиллерийской батареей и армейской авиацией. То есть весь спектр работы для командира танкового батальона, что сейчас необходимо в общевойсковом бою», — сообщил замначальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ.

Степень взаимопонимания между российскими и белорусскими военнослужащими он оценил как «абсолютную» благодаря похожей образовательной и материально-технической базе.

«Ребята (белорусские военнослужащие. — RT) стремятся научиться, освоить то, что им преподают. Уровень их подготовки значительно вырос. И, естественно, наши военнослужащие, которые работали совместно и обозначали действия противника, понимали, что это серьёзная ответственность», — отметил Перязев.

Российские и белорусские офицеры на пункте наблюдения за учениями

RT

В свою очередь, Андрей Жук в разговоре с журналистами пояснил, что подготовка военнослужащих Республики носила комплексный характер. По мнению замминистра обороны РБ, в Мулино созданы все необходимые условия для повышения уровня индивидуального мастерства военнослужащих и отработки задач по боевому слаживанию.

«Уникальность этого центра заключается в том, что подготовка осуществлялась не по отдельным специальностям и не отдельных военнослужащих, а именно в составе целого подразделения. Совершенствование одиночной подготовки и до слаживания подразделений», — сказал замглавы белорусского оборонного ведомства.

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Заместитель командира танкового батальона ВС РБ старший лейтенант Андрей Василевич рассказал журналистам, что акцент в ходе обучения делался на повышении слаженности взводов и рот в условиях, приближённых к реальному вооружённому конфликту.

«За этот период мы почерпнули очень много опыта у офицеров Российской Федерации, которые принимали участие в боевых действиях. Мы познакомились с новинками военной техники и вооружений, которые в скором времени прибудут в Вооружённые силы Республики Беларусь», — заявил Василевич.

По мнению военнослужащего, наиболее ценным навыком, который получили выпускники центра боевой подготовки в Нижегородской области, стало умение командного состава танковых войск взаимодействовать с другими армейскими формированиями.

«Здесь в большей степени делается упор на взаимодействие различных видов и родов войск… Для меня гордость быть в числе первых, кто прошёл обучение в совместном центре боевой подготовки. Важно, чтобы вооружённые силы наших стран понимали друг друга и могли действовать плечом к плечу», — подчеркнул Василевич.

«Ближайший союзник»

В беседе со СМИ Перязев напомнил, что в общей сложности будет сформировано три центра совместной боевой подготовки вооружённых сил РФ и РБ. Помимо Нижегородской области, новые площадки для обучения появятся в Калининградской области и вблизи Гродно.

Договорённость о создании этих центров была достигнута в начале марта 2021 года по итогам встречи Шойгу и Хренина в Москве, на которой обсуждалась реализация мероприятий программы стратегического партнёрства ВС двух стран на 2021—2025 годы.

Офицер танкового подразделения ВС Белоруссии на полигоне Мулино

RT

По решению министров обороны двух стран в Калининградской области будет осуществляться подготовка белорусских экипажей бронетранспортёров БТР-82А и водолазов, а на территории Гродненской области будут обучаться подразделения ВВС и ПВО двух стран с целью укрепления Единой региональной системы противовоздушной обороны Союзного государства.

Позднее на совещании руководителей правительства и силового блока президент РБ Александр Лукашенко отметил, что белорусским военнослужащим необходимо перенимать передовые методики ведения боевых действий и осваивать новейшее вооружение вместе с российскими коллегами. По словам Лукашенко, его инициативу «с воодушевлением» поддержал Владимир Путин в ходе переговоров, состоявшихся 22 февраля 2021-го.

Как полагает редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин, существенно возросшая активность войск Североатлантического альянса стала катализатором углубления военного сотрудничества Москвы и Минска. В комментарии RT он отметил, что развёртывание трёх центров совместной боевой подготовки позволит повысить слаженность российско-белорусских группировок и увеличить в целом потенциал армии РБ.

«Белоруссия — ближайший военный союзник России. Нам выгодно укреплять его армию. К тому же нашим военным есть чему обучить белорусских коллег. В свою очередь, Белоруссия заинтересована в том, чтобы опираться на военную инфраструктуру РФ, повышать взаимопонимание на уровне штабов и центров принятия решений», — пояснил Литовкин.

Аналогичной точки зрения придерживается проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор издания «Евразия.Эксперт» Вячеслав Сутырин. В беседе с RT он заявил, что руководители РФ и РБ отчётливо осознают необходимость создания единого оборонного пространства перед лицом растущих угроз со стороны НАТО.

«Учебно-боевые центры — ещё один шаг в развитии военного сотрудничества Москвы и Минска. Власти двух государств понимают необходимость совместного решения целого спектра задач на западном направлении. Наше взаимодействие становится более глубоким, системным и прикладным», — сказал Сутырин.

Военнослужащие танкового подразделения ВС Белоруссии на полигоне Мулино

RT

Эксперт напомнил, что за все годы независимости Белоруссия не принимала участия ни в одном вооружённом конфликте. При этом российская армия выполняла боевые задачи как на своей территории, так и за рубежом, накопив внушительный багаж практических знаний.

«Белорусам важно перенимать опыт российских военных — от уровня солдата до генерала. Тем более очень много военнослужащих и командиров Россия пропустила через успешную сирийскую кампанию. Сейчас ВС РФ выполняют боевые задачи на Украине, и этот опыт тоже однозначно будет востребован в белорусской армии», — добавил Сутырин.