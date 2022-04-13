«Для достижения общей цели»: как Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил в ходе переговоров с Александром Лукашенко вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности двух государств. Лидеры Союзного государства также проанализировали меры по защите западных рубежей, ход военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии и уточнили планы совместных учений. Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают обсуждение создания единого оборонного пространства с осени прошлого года. Эксперты отмечают, что вопрос приобрёл острую актуальность в связи с изменением военно-политической обстановки в регионе.

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко обсуждались вопросы формирования единого оборонного пространства двух стран.

«Проанализировали меры по защите западных рубежей, а также ход военно-технического сотрудничества, уточнили планы совместных учений», — сообщил президент РФ на пресс-конференции по итогам встречи, которая состоялась в День космонавтики на космодроме Восточный в Амурской области.

Владимир Путин добавил, что он подробно проинформировал президента Лукашенко о развитии специальной военной операции в Донбассе и о ходе переговорного процесса по этой теме.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов», — подчеркнул глава российского государства.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в инженерном корпусе технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный, 12 апреля 2022 года

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Безопасность Союзного государства

Формирование единого оборонного пространства в рамках Союзного государства России и Белоруссии президенты обсуждают с 2021 года. В сентябре прошлого года Владимир Путин отметил, что в контексте строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства большое значение имеют учения «Запад-2021».

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Их проведение «логично в условиях, когда другие объединения, НАТО например, активно наращивают своё военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ», заявил Путин.

Напомним, что стратегические учения «Запад-2021» проходили в сентябре прошлого года на 14 полигонах на территории России, Белоруссии и в Балтийском море. В них приняли участие около 200 тыс. военных, более 80 самолётов и вертолётов, порядка 760 единиц боевой техники. Также ограниченное участие в них приняли военные из стран — членов ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, ряда других государств.

В ноябре 2021 года Высший государственный совет Союзного государства принял 28 программ интеграции России и Белоруссии, в том числе в оборонной сфере. В частности, совет утвердил новую военную доктрину, которая предусматривает усиление региональной группировки войск. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на заседании отметил, что документ был принят в связи с изменением военно-политической обстановки в регионе и возникновением новых вызовов и угроз для России и Белоруссии.

«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учётом изменения в регионе военно-политической обстановки», — подчеркнул Мезенцев.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, 18 февраля 2022 года

РИА Новости

© Сергей Гунеев

В начале февраля 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Александром Лукашенко заявил, что Россия поддерживает Белоруссию в стремлении создать единое оборонное пространство.

«В России высоко оценивают вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твёрдую поддержку», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Шойгу добавил, что особенно важным является развитие общей системы ПВО, которая на базе совместных учебных центров двух стран сможет ежедневно отрабатывать свои навыки и показывать свою эффективность.

Впоследствии президенты России и Белоруссии договорились укреплять единое оборонное пространство на переговорах, которые прошли 18 февраля в Москве.

«Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах Союзного государства», — сообщил тогда Владимир Путин.

Надёжный рубеж

В разговоре с RT военный эксперт Александр Хроленко отметил, что формирование единого оборонного пространства России и Белоруссии будет предусматривать дальнейшую интеграцию ВС двух стран на стратегическом и оперативно-тактическом уровнях.

«У нас есть оборонная войсковая группировка, для которой выделены определённые силы и средства. Речь идёт о воздушной обороне, об ударной авиации. Недавно были созданы два совместных учебных центра — авиационный и ПВО. Фактически они совместно несут боевое дежурство и обороняют это совместное пространство», — отметил эксперт.

Как показывает нынешняя ситуация со спецоперацией на Украине, такое пространство жизненно необходимо, добавил Александр Хроленко.

«Белоруссия служит нашим прочным флангом во время спецоперации на Украине. Периодически возникают какие-то провокации с польской стороны, но Белоруссия стоит как камень и страхует Россию. Положение Белоруссии позволяет ракетному оружию, например оперативно-тактическим комплексам «Искандер», покрывать всю Западную Европу», — подчеркнул собеседник RT.

На территории республики, как и в Калининградской области, могут быть размещены и гиперзвуковые ракеты «Кинжал» как надёжный гарант от провокаций со стороны стран НАТО, добавил Хроленко.

Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«Переоценить такой прямой рубеж обороны сложно. С другой стороны, имея в тылу такую мощную ядерную державу, как Россия, Белоруссия может чувствовать себя спокойно на мировой арене и устоять перед такими провокациями, как «цветные революции» с внешним участием. Такое военно-техническое сотрудничество обоюдно выгодно. История лишний раз убеждает в этом», — отметил военный эксперт.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии RT констатировал, что дальнейшее формирование единого оборонного пространства России и Белоруссии будет включать в себя общее военное планирование, укрепление совместной войсковой группы и разведки и обоюдную защиту в конфликтных ситуациях.

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«По этим направлениям мы сегодня идеально соответствуем друг другу и объединяем наши ресурсы для достижения общей цели. В практическом плане военное-техническое сотрудничество также предусматривает поставки в Республику Беларусь новейших систем вооружения и военной техники. В свете нынешних геополитических реалий такие потребности от белорусской армии будут удовлетворены в первую очередь», — рассказал политолог.

Уже сейчас между РФ и Белоруссией идёт военная интеграция на достаточно глубоком уровне, продолжил Игорь Коротченко.

«Это включает проведение совместных военных коллегий министерств обороны, составление совместных оперативных планов использования войск на западных рубежах для отражения агрессии против Союзного государства и военно-техническую кооперацию, которая развивается достаточно глубоко и эффективно. Единое оборонное пространство фактически уже создано, речь идёт о его углублении и наполнении новым содержанием», — заключил собеседник RT.