«Свобода передвижения»: Россия и Белоруссия отменяют ограничения на перемещение граждан

Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии снимаются с полуночи 18 марта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ограничения были введены в марте 2020 года для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Мишустин подчеркнул, что свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между государствами, что особенно актуально в условиях усиления санкций со стороны недружественных стран.

Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии снимаются с полуночи 18 марта. Об этом в ходе заседания правительства сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Он уточнил, что данный вопрос обсуждался с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко и был согласован с президентом России.

Мишустин подчеркнул, что свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между государствами, что особенно актуально в условиях усиления санкций со стороны недружественных стран.

«Убеждён, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии», — отметил глава кабмина.

14 марта Роман Головченко по итогам переговоров с Мишустиным сообщал, что Россия обещала максимально быстро снять ограничения по коронавирусу на белорусско-российской границе.

РИА Новости

© Антон Денисов

«Я попросил Михаила Владимировича Мишустина о том, чтобы сделать это быстро. Хотя есть полноценное авиационное, железнодорожное сообщение, тем не менее надо довести вопрос до конца. Потому что в данной ситуации это уже немного анахронизм. Особенно с учётом того, что сегодня в Москве даже ношение масок отменили», — рассказал Головченко.

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В свою очередь, российский премьер на встрече отмечал, что санкции стран Запада не смогут помешать интеграции в рамках Союзного государства и «дальнейшему развитию наших братских отношений».

Напомним, весной 2020 года Россия ввела ряд ограничений на перемещение через границу на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, 16 марта 2020 года на оперативном совещании Михаил Мишустин сообщил о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей. Глава правительства тогда пояснил, что в Россию вирус занесли граждане, приехавшие из других стран, где COVID-19 уже распространился, и подчеркнул, что власти будут принимать исчерпывающие меры для защиты населения от инфекции.

С 30 марта движение через границу с Белоруссией было практически полностью закрыто. Пересекать границу, согласно распоряжению премьер-министра РФ, могли только дипломатические работники МИД, сотрудники представительств России при международных организациях, работники Постоянного комитета Союзного государства и члены их семей, ряд граждан, занятых в транспортной сфере, а также лица, выезжающие в связи со смертью близкого родственника.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации. Также были сняты обязательные антикоронавирусные меры на предприятиях, такие как регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также отметила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России значительно улучшилась.

Меры правительства по поддержке россиян

На заседании кабмина Михаил Мишустин также рассказал о мерах социальной защиты российских граждан.

В частности, он сообщил, что в мае начнутся социальные выплаты на детей 8—16 лет из семей с невысокими доходами.

«Они будут начисляться за период с 1 апреля», — сказал премьер.

Помимо этого, он сообщил, что Минтруд и Минфин России должны представить в правительство параметры повышения зарплат бюджетников и всех социальных выплат, в том числе пенсий. Мишустин напомнил, что одно из поручений президента касается увеличения размера всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, а также зарплат в бюджетной сфере, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Вместе с тем Мишустин заявил, что правительство выделит почти 40 млрд рублей на реализацию первого пакета решений по поддержке занятости.

Также Мишустин подчеркнул, что нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда.

«Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счёт повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен», — сказал Мишустин.