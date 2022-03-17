Мишустин заявил, что выплаты на детей от восьми лет начнутся в России в мае

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Социальные выплаты на детей 8—16 лет из семей с невысокими доходами начнутся в мае. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, что выплаты на детей от восьми лет начнутся в России в мае
  • Gettyimages.ru
  • © Maksym Kapliuk

«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнём выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — сказал он на совещании кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время проиндексировать все социальные выплаты, а также МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников.

Как отметил глава государства, рост потребительских цен бьёт по доходам людей, поэтому власти продолжат оказывать финансовую помощь нуждающимся гражданам и бороться с бедностью.

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