Мишустин заявил, что выплаты на детей от восьми лет начнутся в России в мае

Социальные выплаты на детей 8—16 лет из семей с невысокими доходами начнутся в мае. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнём выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — сказал он на совещании кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время проиндексировать все социальные выплаты, а также МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников.

Как отметил глава государства, рост потребительских цен бьёт по доходам людей, поэтому власти продолжат оказывать финансовую помощь нуждающимся гражданам и бороться с бедностью.