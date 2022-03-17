Мишустин заявил, что выплаты на детей от восьми лет начнутся в России в мае
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«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнём выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — сказал он на совещании кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время проиндексировать все социальные выплаты, а также МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников.
Как отметил глава государства, рост потребительских цен бьёт по доходам людей, поэтому власти продолжат оказывать финансовую помощь нуждающимся гражданам и бороться с бедностью.