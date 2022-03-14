Мишустин: санкции не могут помешать интеграции в рамках Союзного государства
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«Убеждён, что нелегитимные экономические санкции не смогут помешать продвижению интеграции в Союзном государстве и дальнейшему развитию наших братских отношений», — приводит РИА Новости слова Мишустина.
Он отметил, что продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, ускоряется запуск новых инициатив.
11 марта в Москве состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продлившаяся более пяти часов.
Как позднее сообщили в Минске, стороны уделили внимание развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.