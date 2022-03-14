Мишустин: санкции не могут помешать интеграции в рамках Союзного государства

Санкции стран Запада не смогут помешать интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко.

«Убеждён, что нелегитимные экономические санкции не смогут помешать продвижению интеграции в Союзном государстве и дальнейшему развитию наших братских отношений», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Он отметил, что продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, ускоряется запуск новых инициатив.

11 марта в Москве состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продлившаяся более пяти часов.

Как позднее сообщили в Минске, стороны уделили внимание развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.